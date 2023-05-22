WhatsApp'taki bazı şablon siteler ile kullanıcılar kendi WhatsApp ekran görüntülerini yaratabiliyor. Bu şablonların hiçbir işlevi yok. Sadece görüntü oluşturuyorlar. Bu şablon siteler Fake WhatsApp aramalarında karşımıza çıkıyor. Bu sitede; batarya göstergesinden, telefon ayarlarına, mesajlardan, bağlantılara kadar her şeyi kendimiz oluşturabiliyoruz. Name kısmına ne yazarsanız WhatsApp ekranında o isim görünecek. Konuşma baloncuklarını da dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz.

WhatsApp Fake Numara Ücretsiz Mi ?

WhatsApp üzerine kayıt olmak için kullancağınız fake numara web siteleri üzerinden alındığı için WhatsApp Fake ücretsizdir.

Fake WhatsApp Hesabı Almak İçin İzleyeceğiniz Adımlar

TextNow veya 2ndLine uygulamasını indirin ve yükleyin . Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturun . E-posta kimliğinizi ve şifrenizi girin. Alan kodunuzda bir telefon numarası alın’ mesajını göreceksiniz. ‘Konumumu Kullanma’ seçeneğini seçin. Daha sonra istediğiniz ülkenin alan kodunu girin ve Devam’a tıklayın. Daha sonra ekranınızda bir numara listesi göreceksiniz. İstediğiniz numarayı seçin. İstediğiniz numaraya dokunun ve ardından kopyalayın. WhatsApp’ı açın ve yeni bir hesap oluşturun. Daha önce kopyaladığınız numarayı girin. Uygulamada doğrulama için bir mesaj alacaksınız. O mesajdaki kodu WhatsApp’a girin ve artık WhatsApp’ı sahte numara ile kullanmaya hazırsınız.

Fake Numara ile WhatsApp Hesabınızı Doğrulamanın Yararları

Fake numara ile WhatsApp hesabınızı doğrulamanın; daha iyi gizlilik, numara gizleme, bütçe dostu fiyatlar ve coin toplayarak ücretsiz olma şansı ve numara güvenliği gibi yararları vardır.

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