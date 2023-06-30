WhatsApp kullanıcıları, istenmeyen içerik veya spam mesajlarını engellemek için bilinmeyen numaraları otomatik olarak engelleyebilmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Özellikle belirli kişilerden veya numaralardan istenmeyen mesajlar almak istememek oldukça yaygın bir durumdur. Bu nedenle, WhatsApp kullanıcıları bilinmeyen numaraları engellemek için engelleme ihtiyaç duyarsınız.

WhatsApp'tan, bilinmeyen numaradan gelen mesajları engelleme

Bu durumda, WhatsApp kullanıcıları gizlilik ayarlarını değiştirerek çözüm bulabilirler. Uygunsuz içerik veya spam mesajları gönderenler genellikle rastgele numaralar kullanır. Ancak, otomatik olarak bilinmeyen numaraları engellemek için özgü bir seçenek mevcut değildir. Bu nedenle, kullanıcılar uygunsuz mesajları engellemek için manuel olarak numaraları engellemek veya gerektiğinde bildirimleri sessize almak gibi önlemler alabilirler.

WhatsApp Bilinmeyen Numaraları Otomatik Olarak Nasıl Engellerim?

WhatsApp, bilinmeyen numaraları otomatik olarak engelleme seçeneği sunmamaktadır. Bu özellik, kullanıcının manuel olarak belirli numaraları engellemesi veya uygunsuz içerik aldığında şikayet etmesiyle sağlanır. WhatsApp, kullanıcılara uygunsuz veya spam içeriklerden korunmaları için bildirimleri sessize alma, görüntülenen durumunu sadece kişilerine açma gibi gizlilik ayarları sunmaktadır.

WhatsApp'tan Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

numaraları engelleyebilirsiniz. Numarayı engellediğinizde, engellediğiniz kişi size mesaj gönderemez veya çağrı yapamaz.

Bir numarayı WhatsApp'ta engellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: