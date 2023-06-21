Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre duman, "In der Krümme" caddesindeki bir şirket hangarından çıktı. Polis tarafından tahliye edilen bu alan, itfaiye tarafından yapılan ölçümler sonucunda, halk için bir zehirleme tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polise göre itfaiye, bulutu bir püskürtme sis ile sınırlandırdı.

Temizlik Sırasında Kimyasal Reaksiyon Mu? Olaydan etkilenen yer, muhtemelen metal yüzeyler işleyen bir işletmeydi. İlk soruşturmalara göre, orada, temizlik ve metal işleri sırasında nitrik asit bir makineden ve bir egzoz sisteminden sızdı. Olay sırasında, iki itfaiye erinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, bir şehir polisi devriyesi boğazda tahrişler olduğunu bildirdi.

Konteyner Güvende Tüm kapsamlı engeller kaldırıldı, ancak itfaiye, etkilenen konteynerin güvenliği için hala şirketin yerinde bulunmaktadır. Polis, olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

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