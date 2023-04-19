Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir! İngiliz basını, Manchester United'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Weghorst için Beşiktaş'ın devreye girdiğini ve yeni sezonda eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istediğini yazdı. The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında. Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, her ne kadar futbolcuyu satmak istese de Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor. Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde Weghorst'un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı vermişti: "Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor."

Manchester United'da beklenilen katkıyı yapamadı

Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, 9 gol ve 4 asistle oynamıştı. Siyah-beyazlı takımdan Manchester United'a geçen Weghorst, İngiltere'de beklenilen skor katkısını yapamadı. ManU ile 21 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 2 gol ve 3 asist yaptı.