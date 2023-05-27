Web tapu nedir? Tapu randevusu nasıl alınır? hakkında merak edilenler internet üzerinden araştırılıyor. Tapu ve Kadostro Müdürliğünde işi düşen vatandaşlar için haberimizde Web tapu hakkında tüm detayları derledik. İşte detaylar...

WEB TAPU NEDİR?

WebTapu, vatandaşların tapu ve kadastro işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden taşınmazlarını yönetebilirler. WebTapu üzerinden birçok hizmet için elektronik başvurular yapılabilmekte ve gerekli bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde elektronik ortamda gönderilebilmektedir. Ayrıca, belge doğrulama işlemleri de WebTapu üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Vatandaşlar, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verebilme imkanına da sahiptirler.

WebTapu sistemi, tapu ve kadastro işlemlerinin daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, zaman ve enerji kaybetmeden tapu ve kadastro işlemlerini elektronik ortamda halledebilirler. Ayrıca, WebTapu'nun kullanımıyla kağıt kullanımı azalacak ve işlemler daha çevre dostu bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Web tapu başvuru nasıl yapılır?

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte, birçok kamu hizmeti internet üzerinden erişilebilir hale gelmiştir. Bu kapsamda, tapu işlemleri de artık web tabanlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Web tapu başvurusu, vatandaşların tapu işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarına olanak sağlamaktadır.

Tapu işlemlerini gerçekleştiren kurumlar arasında öne çıkan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), resmi web sitesi üzerinden "E-tapu" veya "E-devlet Kapısı" gibi bir platform sunmaktadır. Bu platform aracılığıyla vatandaşlar, tapu başvurusu yapabilir ve işlemlerini takip edebilirler.

Web tapu başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlgili tapu dairesinin resmi web sitesine erişim sağlanmalıdır. Bunun için tarayıcının arama motoruna "TKGM" veya "tapu ve kadastro genel müdürlüğü" gibi anahtar kelimeler yazılarak doğru web sitesi bulunabilir.

Web sitesinde "E-tapu" veya "E-devlet Kapısı" gibi bir bölüm tespit edilmelidir. Bu bölüm, elektronik tapu işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bir platform olarak hizmet vermektedir.

Giriş yapabilmek için kullanıcı adı ve şifre ile oturum açılmalıdır. Henüz bir hesap yoksa, web sitesindeki "Üye Ol" veya "Kayıt Ol" seçeneği takip edilerek hesap oluşturulmalıdır.

Oturum açıldıktan sonra, tapu başvurusu için gerekli bilgiler ve belgeler sistem üzerinden girilmelidir. Bu bilgiler arasında taşınmazın adresi, niteliği, yüzölçümü gibi detaylar yer alabilir. Aynı zamanda tapu sahibi ve alıcı bilgileri gibi ilgili tarafların bilgileri de girilmelidir.

Başvuru tamamlandıktan sonra, sistem tarafından bir başvuru numarası veya referans numarası sağlanacaktır. Bu numara, başvurunun takibini yapmak için önemlidir.

Başvurunun incelenmesi ve onaylanması bir süre alabilir. Başvurunun durumu, sistem üzerinden takip edilebilir veya yetkililerden bilgi alınabilir. Başvuru onaylandığında, tapu belgesi genellikle elektronik olarak sunulur.

Tapudan Randevu Alma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tapudan randevu almak ise iki şekilde mümkün: randevu.tkgm.gov.tr adresinden e-randevu oluşturabilir veya Alo181 çağrı merkezini arayarak telefonla randevu alabilirsiniz.

