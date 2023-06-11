Geçtiğimiz hafta Samsung, Galaxy Watch 5 ve daha eski modeller için One UI 5 Watch beta sürümünü yayınladı. One UI Watch 5, kullanıcılara yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor. Bunlardan en önemlisi, saatlerini sıfırlamadan yeni bir telefonla eşleştirebilme özelliği.

Bu özellik, Wear OS 4'ün beta sürümünü kullananlardan büyük beğeni aldı. Kullanıcılar, yeniden eşleştirme işleminin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve işlemin çok basit olduğunu belirtiyorlar. Aktarımın gerçekleşmesi için, hem saatte hem de telefonda aynı Google hesabına giriş yapılması gerekiyor.

Bu, özellikle akıllı saat kullanıcıları için büyük bir rahatlık olacak. Telefonlarını değiştirdiklerinde saatlerini sıfırdan kurma zorunluluğu kalkacak. Bu ufak ama önemli bir iyileştirme. One UI 5 Watch, Wear OS 4'ü temel aldığı için bu özelliği, Samsung Galaxy Watch kullanıcıları da kullanabilecek. Tahminlere göre, Temmuz sonunda tanıtılması beklenen Galaxy Watch 6 ile birlikte Galaxy Watch 5 ve 4 serisinde de bu özellik yer alacak.

Google'ın I/O 2023 etkinliğinde de açıkladığı üzere Wear OS 4, indirilen uygulamalar ve saat yüzleri için yerel bulut yedekleme ve geri yükleme işlevi sunacak. Bu sayede yeni bir saate geçiş yaparken kurulum süreci çok daha hızlı ve zahmetsiz olacak. Wear OS 4'ün bu sonbahar yayınlanması bekleniyor.