Wattpad Hesap Silme

Wattpad hesabınızı silmek için, Wattpad’in sayfasına girdiğinizde hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacak. Bilgisayardan Wattpad hesabı kalıcı olarak kapatma işleminizi gerçekleştirmek için:

Öncelikle Wattpad hesabınıza giriş yapmalısınız. Sağ üst köşede yer alan kullanıcı adına tıklayın. Ayarlar seçeneğine gelin. Sayfanın altına kadar gelin Sağ tarafta Hesabı Kapat yazısını göreceksiniz. Tıklayın. Sizden istenilen bilgileri doldurun. Karşınıza çıkan ‘Evet eminim. Hesabı kapat’ yazısına tıklayın. Şifrenizi girin. Tekrar hesabı kapat seçeneğini seçmelisiniz.

İOS ya da Android uygulamalarından hesap kapatma işleminizi gerçekleştirmek için ise:

Hesabınıza giriş yapın ve sağ üstte yer alan Ayarlar seçeneğine tıklayın. Hesap ayarları içerisinde yer alan ‘Hesabı kapat’ yazanı seçin. Şifrenizi girin ve onaylayın. Hesabınız kapanacaktır.

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