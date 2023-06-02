ABD'nin başkenti Washington'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa, ev sahibi Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in yanı sıra Türkiye Büyükelçisi Murat Mercan, ABD Dışişleri Güney Avrupa ve Kafkaslardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson, bazı misyon temsilcileri, Azerbaycan vatandaşları ve Amerikalı misafirler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan'ın, "bağımsız, emin ve barışçıl politikalarla güçlenen, zamana karşı kalıcılığını sürdüren değerler temelinde bir cumhuriyet olarak yoluna devam ettiğini" belirtti.

ABD ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkiye değinen Azerbaycan Büyükelçisi, "Ortaklarımız ve dostlarımızla birlikte, bizim için gelecekte daha çok başarılı günler olacak." dedi.

Hazar İbrahim, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin 105. yıl dönümü. Ama aynı zamanda ulusal liderimiz için de çok önemli bir yıl. Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılı. Modern Azerbaycan'ın inşasında ve aynı zamanda ABD-Azerbaycan ilişkilerinin kurulmasında özel bir rol oynadı."

Erika Olson'dan güney enerji koridoruna vurgu

Azerbaycan Büyükelçisinin ardından konuşan ABD Dışişlerinin Kafkaslardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Olson, Azerbaycan ve ABD'nin birlikte önemli şeyler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Olson, "Yenilikçi ortak vizyonumuz, Rusya'nın enerjiyi silah haline getirmesi göz önüne alındığında, artık bölge için bir cankurtaran halatı olan güney enerji koridorunu yarattı." ifadesini kullandı.

Enerji ve ekonomik çeşitlilik oluşturan programlar üzerinde Azerbaycan ile çalışmaya devam ettiklerine değinen Olson, "Yenilenebilir enerjinin enerji sektöründeki rolünü güçlendirmek için birlikte çalışmak, bir sonraki görevimizdir." diye konuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ait Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda ise Büyükelçi Murat Mercan ve eşi İnci Mercan'ın Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonuna katıldığı belirtilerek, "Türkiye kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Azerbaycan'ın kurucusu kabul edilen "Mehmet Emin Resulzade"

"Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti" olarak kabul edilen Azerbaycan'ın bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi.

Bağımsızlığını 23 ay sürdürebilen Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

Azerbaycan'ın kurucusu olarak kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'nin, "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözleri, yıllar sonra tüm Azerbaycanlılar için slogan haline geldi.

Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde, ülkenin, 1918-1920 döneminde faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi kabul edildiği belirtildi. (AA)