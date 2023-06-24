Amerikan Washington Post gazetesi, Yevgeni Prigojin'in Wagner'in, Rostov'daki askeri tesisleri ele geçirdiğine dair iddiasını manşetine taşıdı. Prigojin'in kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettiği güney askeri bölgesinin Ukrayna sınırına 96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Gazete Putin'in Wagner'e isyanı durdurması yönünde yaptığı çağrıyı da sayfalarına taşıdı.

Amerikan gazetesi New York Times, Wagner ve Moskova yönetimi arasındaki çatışmayı "uzun süren bir kan davası" olarak yorumladı. "Uzun süredir devam eden bir kan davası, açık çatışmaya dönüştü" başlığını kullanan gazete "Bay Prigozhin ile Rus ordusu arasında Ukrayna'daki savaşla ilgili uzun süredir devam eden husumet, şimdi açık bir çatışmaya dönüştü ve 16 ay önce Ukrayna'yı işgalini başlatmasından bu yana Bay Putin'in otoritesine en büyük meydan okumayı oluşturdu" ifadelerine yer verdi. Times, Putin'in konuşmasında sert bir üslup kullandığına da dikkat çekti.

Usa Today gazetesiyse Wagner'in Kremlin'i hedef aldığını belirtti. Rus lider Putin'in Wagner'in isyanını "ihanet" olarak nitelediğinin altı çizildi.

Wall Street Journal gazetesi de Putin'in Prigojin'in isyanını bastırma talimatı verdiğini yazdı.

CNN İnternational "Rusya, Wagner'i "silahlı isyana" teşvik etmekle suçladı" başlıklı haberinde Putin'in açıklamalarına yer verdi: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner ayaklanması ülkeyi krize sürüklerken, "ihanet yolunda" olanların veya silahlı isyancıların "cezalandırılacağı" konusunda uyardı."

İngiliz The Guardian gazetesi de Putin'in "ülkesinin geleceği için en güçlü savaşı" verdiği yönündeki açıklamasını okuyucularına aktardı.

İndependent gazetesiyse Wagner güçlerinin Moskova'ya ilerlemeye hazırladığını belirtti. The Times gazetesiyse liderleri Rus ordusuna karşı baş kaldırırken Wagner üyelerinin ölmeye hazır olduğunu vurguladı.

The Economist dergisi Prigozhin hakkında bir analiz yayınlayarak "Onu Putin yarattı. Rusya'nın yeni devlet başkanı mı olacak?" sorusunu sordu.

Al Jazeera ise "Wagner şefi, Rusya'nın üst düzey askeri liderliğini devirme sözü verdi" başlığı ile verdiği haberinde, "Rusya, Wagner çetesinin lideri Yevgeny Prigozhin'i silahlı iç çatışma çağrısı yapmakla suçladı" ifadelerine yer verdi.

Haberde Moskova sokaklarının sakin olduğu bilgisine yer verilirken önemli merkezlerde üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi:

"Moskova sokaklarında zırhlı askeri personel araçları görülüyor. Ancak genel olarak, insanlar başkentin şu anda oldukça sakin göründüğünü bildiriyor. Bunun nedeni muhtemelen başkentte güvenlik önlemlerinin artırılmış olması ve en önemli tesislerin tamamının koruma altına alınmış olmasıdır."

Fransız Le Monde gazetesiyse haberinde "Putin, Wagner grubunun isyanıyla karşı karşıya" başlığını kullandı.

Liberation gazetesiyse haberinde İngiliz gizli istihbaratının Rus devletinin son dönemin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesine yer verdi.

İspanyol El Pais gazetesi de Putin'in Wagner'i sert bir cevap vermekle tehdit ettiğini yazdı.