Özel Askeri Şirketi "Wagner" birliklerinde görev yapan askerlerin kazanabileceği miktarlar merak konusu oldu ve İnfoVostok tarafından detaylı bir araştırma yapıldı. Çatışma bölgelerindeki görev süreleri, maaş miktarları ve belirli başarılar için verilen primler dahil olmak üzere birçok faktör incelendi. Ayrıca, Rusya'daki işe alım merkezlerinin sayısı ve konumları da belgelendi. Bu çarpıcı analiz, Wagner birliklerinin kazançlarının ne kadar çeşitli ve cömert olabileceğini ortaya koyuyor.

Rus Özel Askeri Şirketi Wagner Grubu'nun Ukrayna Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Wagner Grubu'nun Kurucusu Dmitry Utkin'in Ziyaretleri

Dmitry Utkin, Wagner Grubu'nun kurucusu ve liderlerinden biri, özellikle işgal altındaki Ukrayna topraklarını düzenli olarak ziyaret ediyor. Ziyaretlerin amacı, özel askeri şirketin etkinliğini ve görevlerin kalitesini denetlemek olarak belirtiliyor. Bu bilgiler LIGA.net'in istihbarat kaynaklarından geliyor.

Wagner Grubu'nun Ukrayna'daki Aktiviteleri

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlığı, özellikle Ukrayna'ya karşı savaşta önemli personel kayıpları nedeniyle Wagner Grubu'nu hem genel hem de özel görevlere çekiyor. İstihbarat raporlarına göre, şu anda Ukrayna'ya karşı savaşan yaklaşık 5000 Wagner Grubu üyesi bulunuyor.

Wagner Grubu'nun İşe Alım Süreci ve Ücretlendirme

Wagner Grubu, askerlerini çoğunlukla Rus ve Ukrayna vatandaşlarından (özellikle işgal altındaki topraklardan) oluşan bir kadro ile tamamlıyor. Askerler, Rusya Federasyonu'ndaki 26 işe alım merkezinde seçiliyor ve ayrıca internet üzerinden aktif bir işe alma süreci yürütülüyor.

Wagner Grubu'nun Silahlanması ve Askeri Ekipmanı

Wagner Grubu, hafif piyade silahlarının tüm spektrumu, bazı zırhlı savaş araçları ve topçu sistemleri ile silahlandırılmıştır. Ayrıca, Rus Hava Kuvvetleri'nde hizmet etmiş ve uçuş eğitimi almış olan paralı askerler, operatif-taktik ve ordu hava birliklerinin personel eksikliklerini doldurmak için periyodik olarak görevlendirilir.

Wagner Grubu'nun Kayıplarının Raporlanması

Rus Askeri Komutanlığı, genel savaş kayıpları arasında yaralı ve öldürülen paralı askerleri dikkate almıyor. Ayrıca, aile üyelerinin ölüm koşulları hakkında herhangi bir bilgiyi açıklamaları yasaklanıyor.

Kremlin'in Ukrayna'ya Asker Gönderme Durumu

16 Haziran'da Genelkurmay, Kremlin'in toplamda Ukrayna'ya 330.000 asker gönderdiğini bildirdi.

Wagner Grubu'nun Savaşın Seyrini Etkileme Kapasitesi

Ağustos ayında İngiliz istihbaratı, Wagner Grubu'nun piyade olarak kullanıldığını ancak savaşın seyrini etkilemeye yetecek güce sahip olmadığını bildirdi.

Wagner Grubu'nun Askerlerinin Kazanabileceği Miktara Dair Medya Araştırması

İnfoVostok gazetesinin yayınladığı bir makaleye göre, Özel Askeri Şirketi (ЧВК) "Wagner" birliklerinde görev yapan askerlerin savaş bölgesindeki görevleri genellikle 6 ay sürüyor ve başlangıç aşamasında maaşları 240.000 ruble. Ayrıca, öne çıkan başarılar için bonuslar da olası. Bahsedilen miktarlar 800.000 rubleye kadar çıkabiliyor.

RuNews24 haber kaynağına verdiği bir röportajda, Wagner Grubu'nun bir askeri, "Maaşlar, yerine getirilen askeri görevlere uygun. Şu anda üç aylık bir prim aldım, bu yaklaşık iki milyon. Eh, maaşlar da uygun" dedi.

Rusya'daki 42 şehirde işe alım merkezleri açıldı ve farklı tahminlere göre şu anda yaklaşık 100 tanesi var. Wagner paralı askerlerinin ayda 100 bin ruble (1700 dolar) 43 bin TL maaş alıyor.

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.