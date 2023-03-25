Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Vücudunu Tanı, Sağlığını Koru” etkinliği başladı. 3 hafta boyunca sürecek etkinliğin ilk durağı Yaşam Vadisi 1. Etap oldu. Vatandaşların; vücut kitle indeksi, vücut ölçümleri ve duruş analizleri ücretsiz olarak yapıldı. Ölçümlerin ardından spor eğitmenleri, kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına dikkat etmeleri gereken noktaları paylaştı. Vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür etti.

Etkinlik 3 hafta sürecek

Sağlıklı bir yaşam için vücut ölçümlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, “Vücudunu Tanı Sağlığını Koru etkinliğimizin ilkini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde vücut analizlerini yaptırdı. Ardından spor eğitmenlerimiz değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulundu. İsteyen herkes, Yaşam Vadisi’ndeki standımıza 25-26 ve 29 Mart tarihlerinde 08.30 ile 10.00 saatleri arasında gelerek ölçümlerini yaptırabilir. 3 hafta sürecek etkinliğin devamında ise 01-02 ve 05 Nisan tarihlerinde Yakuplu Kent Ormanı, 08-09 ve 12 Nisan’da Belediye Çamlık Parkı’nda olacağız. Etkinliklerimize tüm komşularımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı