Volvo EX30'un Beklenen Özellikleri ve Tasarımı

EX30, genç kullanıcıları kendisine çekmek için Volvo'nun daha büyük modeli olan EX90'a kıyasla daha sportif bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca, yeni model, mevcut Volvo XC40'ın altında konumlandırılacak. Aracın tam boyutları henüz bilinmiyor, ancak yeni elektrikli SUV'nin yaklaşık olarak 4.2 metre uzunluğunda olması bekleniyor. EX30, Geely'nin SEA mimarisi üzerine inşa edilecek ve bu bakımdan Smart #1 ve Zeekr X gibi araçlarla platform kardeşliği olacak.

Yeni modelin tek ve çift elektrik motor seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni elektrikli SUV'nin çeşitli batarya paketlerine ev sahipliği yapması ve dolayısıyla farklı menziller sunması bekleniyor.

Resmi Tanıtım ve Teknik Özellikler

Yeni elektrikli SUV modelin teknik özelliklerine ilişkin detaylar, henüz paylaşılmış değil. Ancak, Volvo'nun EX30 hakkında daha fazla bilgiyi, 7 Haziran'da düzenlenecek olan resmi tanıtım sırasında paylaşması bekleniyor. Bu yanlışlıkla paylaşım, model hakkındaki heyecanı ve merakı daha da arttırabilir. Bu olay, bazen en titiz planlamanın bile yanlışlıklara karşı tamamen bağışıklı olmadığını göstermiş oldu. Peki siz Volvo EX30 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.