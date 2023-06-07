Gücü, hızı ve estetik tasarımıyla Volvo EX30, elektrikli SUV segmentinde dikkatleri üzerine çekiyor. Bu otomobilin hangi teknolojik özelliklerle donatıldığını, hangi yenilikçi işbirlikleriyle tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedeflediğini ve en önemlisi bu otomobilin hangi fiyata sahip olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Cevaplar ve daha fazlası için haberimizi okumaya devam edin.

Volvo EX30 Nedir?

Volvo EX30, İsveçli otomobil üreticisi Volvo tarafından tanıtılan tam elektrikli bir SUV modelidir. Ayrıca Volvo'nun bugüne kadar ürettiği en hızlı ve en küçük SUV modelidir. Dünya genelinde otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başaran bu aracın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Volvo EX30’un Tasarımı Nasıldır?

Volvo'nun önceki modellerinde gördüğümüz kapalı ızgara ve ince far tasarımı EX30'da da devam ediyor. Otomobilin dış tasarımı, tamponun altından çıkan plastikle birleşen far tasarımıyla oldukça sevimli bir görüntü sunuyor. Aracın arka kısmı ise oldukça dikkat çekici. Aydınlatmaların oluşturduğu çerçeve içerisine Volvo ibaresi yerleştirilmiş ve arka camın çevresinde de farklı bir hava katan aydınlatmalar kullanılmış.

Volvo EX30’un İç Mekan Özellikleri Nelerdir?

Volvo'nun lüks anlayışı EX30'un kabininde de kendini gösteriyor. Otomobilin içinde, küçük bir gösterge ekranı ve dikey olarak yerleştirilmiş 12.3 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Direksiyonun arkasına denk gelen üst panel, boydan boya ses sistemi ile kaplanmış.

Volvo EX30’un Teknolojik Özellikleri Nelerdir?

Volvo, EX30 modelinde müşteri deneyimini en iyi hale getirmek için özel bir çalışma yaptığını belirtiyor. Bu kapsamda Google, Apple, Qualcomm, ECARX ve HaleyTek ile birlikte bir dizi benzersiz multimedya deneyimi sunulacak. EX30, pek çok akıllı telefon markasıyla uyumlu bir dijital anahtar özelliğine sahip. Ayrıca dijital anahtar uygulamaları aracılığıyla aracın konumu, bataryanın doluluk oranı ve klima sistemleri de kontrol edilebilecek.

Volvo EX30’un Motor Seçenekleri ve Performansı Nasıldır?

Volvo, EX30 modelinde bir dizi motor seçeneği sunmaktadır. Bunlardan biri, 268 beygir gücü ve 343 Nm tork değerine sahip olan, 64 kWh'lık NMC bataryayla eşleştirilen motor. Bu versiyonun 440 kilometre civarında menzil sunduğu belirtiliyor. Aynı motorun 320 kilometre LFP batarya ile eşleştirildiği bir versiyonu da bulunacak. EX30 Twin Motor Performance versiyonunda ise 422 beygir gücü ve 543 Nm tork değerine sahip olan bir motor bulunacak. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayarak Volvo'nun bugüne kadarki en hızlı otomobilini oluşturuyor.

Volvo EX30'un Şarj Özellikleri Nasıldır?

Volvo EX30'un NMC bataryası, 26,5 dakikada yüzde 10-80 arasını şarj olabilecekken, LFP batarya 134 kW DC şarjı destekleyip, 26 dakikada yüzde 10-80 arası şarjı tamamlayacak.

Volvo EX30’un Versiyonları ve Fiyatları Nedir?

Volvo EX30'un 19 inç siyah jant veya 18 inç standart jant üzerine sipariş edilebilen arazi lastikli özel bir "Cross Country" versiyonu da bulunuyor. Cross Country versiyonu 2024 yılında piyasaya sürülecek ve 2025 model olarak lanse edilecek. Volvo EX30'un başlangıç fiyatı ise 36 bin euro olarak belirlenmiş.