EX30, bu hafta içinde dünya genelinde tanıtılacak ve Volvo'nun ürün yelpazesine yeni bir giriş seviyesi model ekleyecek. Bu model, tamamen elektrikli bir araç olarak piyasaya çıkacak. Volvo, EX30'un teknoloji, güvenlik ve çevre duyarlılığı konusundaki yüksek beklentilerini açıklarken, giriş seviyesi olmasına rağmen EX30'un, EX90'da bulunan aydınlatma tasarımını ve teknolojisini kullanacağını belirtti.

EX30, iç tasarımının özenli detaylarıyla da dikkat çekiyor. Volvo'nun yeni kompakt SUV modeli, itinalı seçimlerle etkileyici bir iç tasarıma sahip. İç mekanında, çeşitli renk ve dokularda, kot, keten ve yün gibi geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeler kullanılıyor.

Volvo'nun tasarımcıları, EX30 ile tek bir ekranda karmaşıklığı minimize ederek, kullanıcı deneyimini ve keyifli sürüşü öne çıkarmayı hedefliyor. Gösterge panelini tamamen kaplayan bir soundbar ve akıllı depolama alanları gibi özelliklerle, daha geniş bir araçta olduğu hissi yaratmayı hedefliyor.

Aracın iç yaşam alanında, hem sürücü hem de yolcu için kolayca ulaşılabilecek bir biçimde orta konsola yerleştirilmiş cam açma kapama düğmeleri bulunuyor. Torpido gözü, orta ekranın hemen altında yer alıyor. Bu şekilde, düz zemin ekstra alan sağlıyor ve hem sürücünün hem de yolcunun torpidoya kolayca erişimini sağlıyor.

İç Tasarım Direktörü Lisa Reeves, EX30 hakkında, "EX30, İskandinav tasarımının en seçkin özelliklerini birleştiriyor. Yeni malzemeler, yaratıcı doku ve renkler, akıllı işlevsellik ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi, her Volvo modelinde olduğu gibi, EX30'da da kendini gösteriyor. EX30'daki tüm bu özellikler dikkatle entegre edildi ve küçük bir paket içinde akıllıca yerleştirildi." şeklinde konuştu.