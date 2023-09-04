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Son dönemlerde yaklaşım ve faaliyetlerini müşterilerinin beklentilerine odaklayarak yeni bir düzenleme içinde olan Volkswagen, elektrikli araçlardan, içten yanmalı ve hibrit araçlara kadar verimlilik, sezgisel kullanım ve yüksek kaliteyle öne çıkan tüm yeni modellerini IAA Mobility’de gösterdi.

Volkswagen, IAA Mobility fuarında üç modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Markanın elektrikli model ailesi ID.’nin üst sınıf sedan modeli olan ID.7’nin en dinamik versiyonu ID.7 GTX; ikonik GTI logosunun elektrikli geleceğe nasıl taşıyacağına dair somut bir fikir veren ID. GTI Concept ve güçlü aerodinamik tasarımı, verimli motorları ve yeni teknolojileriyle tamamen Yeni Passat.

GTI ruhu elektrik dünyasına taşınıyor

Markanın fuarda sergilediği ID. GTI Concept’in modüler elektrikli tahrik (MEB) platformu üzerine yükselen seri üretim versiyonunun 2027 yılında yollara çıkması planlanıyor. Sürüş keyfi ile günlük kullanıma uygunluğun mükemmel birleşimi GTI ruhu, ID. GTI Concept ile elektrik çağına taşınıyor. Sportif, ikonik ve teknolojik olmaya devam eden GTI DNA’sı, yarının dünyası için yeni bir yorumla sunuluyor. Elektrikli ve tamamen bağlantılı. Sürüş keyfi ve sürdürülebilirlik mükemmel bir uyum içinde.

Elektrikli modellerin amiral gemisi: ID.7 GTX

Geniş bir iç mekâna ve 700 kilometreye kadar menzile sahip ilk tamamen elektrikli Volkswagen sedan ID.7'nin ön satışları birkaç gün önce başladı. Volkswagen, IAA Mobility'de ID.7’nin en dinamik versiyonu GTX’i tanıttı. ID.7 GTX, ID. 4 ve ID.5’ten sonraki üçüncü elektrikli GTX modeli.

ID. ailesinin amiral gemisi olmayı hedefleyen model, düşük sürtünme katsayısı (0,23) ve yüksek pil kapasitesiyle (86 kWh) yaklaşık 700 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabiliyor. GTX versiyonunda ise menzil 545 km. Önceki GTX modelleri ID.4 ve ID.5'te olduğu gibi ID.7 GTX'te de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi kullanılıyor.

Başarının yeni formülü GTX

Yüzde 100 elektrikli performans modelleriyle sportif GTX markası iki yıldır Volkswagen portföyünün bir parçası. Dinamik GTX modelleri elektrikli mobilite, sürdürülebilirlik ve akıllı sportifliği bir araya getiriyor. Sportif tasarımları da yüksek kaliteli GTX modellerinin özel karakterini ve tanınırlık değerini vurguluyor.

Tamamen Volkswagen, tamamen Passat ve her açıdan yeni

Ziyaretçiler IAA Mobility'de yeni nesil Passat’ı yakından görebilme imkânı buldular. Güçlü aerodinamik tasarım, yeni yüksek verimli motorlar, yüksek kalite ve bir dizi yeni teknolojinin birleşimi olan yeni nesil Passat, tamamen yeni olmasına karşın gerçek anlamda bir Passat.

Çok daha sessiz ve daha geniş Passat, yüksek düzeyde seyahat konforu sunuyor. İsteğe bağlı olarak yeni adaptif şasi kontrolü (DCC Pro 3) ve yeni ergoActive koltuklar (pnömatik basınç noktası masajlı) ile sunuluyor. Dijitalleştirilmiş kokpit ortamının sezgisel özellikleri tamamen yeni bir teknolojik gelişme olarak Yeni Passat’ta öne çıkıyor.

Temel modellere odaklanma

Volkswagen en geç 2033 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç üretecek. O tarihe kadar verimli içten yanmalı motorlu araçlar ürün yelpazesinde önemli bir rol oynamayı sürdürecek. Volkswagen Golf, T-Roc, Passat ve Tiguan gibi başarılı temel modellerine odaklanmaya devam edecek.