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Volkswagen Ticari Araç’ın geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına sunduğu, tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan, Türkiye’de de geniş kitleler tarafından sevilen ve kamp & karavan dünyasına yepyeni bir soluk getiren motor karavan modelleri California ve Grand California, Eylül ayında çok özel fiyat avantajlarıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki araç için ve Eylül ayı süresince geçerli olan kampanyada, 2.0 TDI 204 PS DSG California Ocean’ın fiyatı 3 milyon 150 bin TL’den başlıyor, aynı modelin 4Motion seçeneği ise 3 milyon 250 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında otomatik şanzımanlı 2.0 TDI 177 PS 4Motion Grand California modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 3 milyon 500 bin TL’den başlıyor.

Kampanya süresince modellerin renk opsiyonlarında da özel fiyat fırsatları sunuluyor. Metalik renk farkı California için 27 bin 500 TL, Grand California için 55 bin TL, çift renk opsiyonu ise her iki modelde 120 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Dört mevsim tatil

Volkswagen Ticari Araç’ın fabrikasyon üretimi olan California ve Grand California modelleri, diğer üst yapı üretimi olan karavan modellerinden, yüksek teknoloji, güvenlik ve konfor özellikleri bakımından ayrışıyor.

California modeli, kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen iç mekan düzenlemesi ve işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Konforlu bir yaşam alanı sunan bu model, yatak, mutfak, oturma alanı ve depolama birimlerinin yanı sıra bir de açılır tavan sunuyor.

Grand California ise daha büyük bir yapıya sahip ve daha geniş bir araç olarak tasarlanmış. Bu modelde yatak odası, banyo, mutfak ve oturma alanı gibi birçok işlevsel alan bulunuyor.

California modelleri; ACC-adaptif hız sabitleme sistemi, şehir içi acil frenleme özellikli, "Front Assist", kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı "Side Assist", yan koruma "Side Protection", şerit takip asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi sürüş destek sistemleri ile sizin ve aracınızın güvenliğini de üst seviyede sağlıyor.

Modern bir tasarıma sahip, teknoloji ve fonksiyonellikle birleştirilen estetik bir görünüm sunan California modelleri, dört kişilik bir aile için yeterli büyüklükleriyle uzun tatiller için ideal birer seçenek. Volkswagen Ticari Araç’ın fabrikasyon üretimi olan her iki model, diğer üst yapı üretimi olan karavan modellerinden, yüksek teknoloji, güvenlik ve konfor özellikleri bakımından ayrışıyor.

Ev konforunda, geceleri gökyüzündeki yıldızları göreceğiniz bir tatil istiyorsanız Volkswagen California ailesinden biriyle bunu yapabilirsiniz.

Model ailesine adını verdi: California

Volkswagen Ticari Araç’ın California model ailesine adını veren ve ilk modeli olma özelliğini taşıyan California, Transporter şasisi üzerine tasarlandı ve 35 yıldır üretiliyor. Kompakt dış görünümüyle kullanım ve park rahatlığı sunan California, iç mekanda ise adeta size özel yaşam alanı sunan bir eve dönüşüyor.

25 litrelik temiz su deposu, 42 litrelik kompresörlü soğutucu içeren tam fonksiyonel mutfak ve iki adet bakım gerektirmeyen ek aküsüyle karavan tatilcilerinin önemli taleplerine cevap veriyor. Dokunmatik ekranlı karavan kontrol ünitesiyle; elektro hidrolik mekanizmalı tavanı yükselterek iç hacmi genişletmek, ve aracın yaşam alanındaki fonksiyonları kontrol etmek mümkün. Bu modelde ayrıca, salon fonksiyonlu iki kişilik bank, pencerelerde perde, tente, katlanabilir kamp masası ve sandalyeleri, uzaktan kumandalı park ısıtıcısı, dönebilen ısıtmalı koltuklar yer alıyor ve 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunuluyor. Uzaktan kumanda edilerek aracın içi soğutulabiliyor.

Tam anlamıyla minik bir ev: Grand California

Markanın karavan sınıfındaki en geniş modeli ise Grand California. 6m’ye yakın uzunluktaki Grand California’da ihtiyaç duyulan her şey ve bolca alan mevcut. Mutfak, 2 adet yatak, duş ve tuvaletiyle tam anlamıyla minik bir ev olan Grand California’da açılır-kapanır tente, kamp masası ve sandalyeleri, tavan güneş paneli, 4 adet 230V elektrik priz, kablosuz şarj imkanı da sunuluyor. 4 kişilik yemek masasıyla her çeşit manzarada yemek yapmak kadar yaptıklarınızı yemek de çok keyifli. İki gözlü ocağı, sıcak ve soğuk suya sahip katlanır musluklu eviyesi ve 70 litrelik dondurucu bölmeli buzdolabıyla tam donanımlı bir mutfağa sahip. 2.0 TDI motoruyla 177 PS güç üreten ve 410Nm tork sağlayan Grand California, 4Motion dört tekerlekten çekiş özelliğine de sahip.