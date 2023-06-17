Volkswagen'dan Üçüncü Zam: Polo Modeli 1 Milyon TL Barajını Aştı Haziran ayının üçüncü fiyat artışını gerçekleştiren Volkswagen, bu sefer de yüzde 4 oranında zam yaptı. Bu zam sonucu Volkswagen Polo'nun 'style' paketinin fiyatı 1 milyon TL'yi geçti.

Zam Fırtınası Otomobil Fiyatlarını Etkiliyor

Son zamanlarda kurdaki rekor artışlar, otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Yaklaşık iki hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. 11 farklı otomobil markasında ise fiyatlar yüzde 10'a yakın artmıştı. Beş gün önce yedi markadan 37 otomobil modeline yüzde 5 ila 21 zam geldiği duyurulmuştu. Dört gün önce de Skoda'nın dört modeline yüzde 12-13, Ford'un üç modeline yüzde 10 ve Hyundai'nin iki modeline yüzde 8-9 zam geldiği biliniyor.

Volkswagen'dan Üçüncü Zam

Bu zam furyasının devam eden son örneği Volkswagen oldu. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, Volkswagen bu ay içinde üçüncü zammını gerçekleştirdi. Haziranın başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran'da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen, şimdi de yaklaşık yüzde 4'lük bir zam daha yaptı.

Polo 1 Milyon TL Barajını Aştı

Bu son zam ile birlikte Volkswagen Polo'nun 'style' paketinin fiyatı 1 milyon TL barajını aştı. Yapılan zamların otomobil piyasasındaki etkisini ve gelecek zam beklentilerini merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.