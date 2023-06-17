Volkswagen'dan Üçüncü Zam: Polo Modeli 1 Milyon TL Barajını Aştı Haziran ayının üçüncü fiyat artışını gerçekleştiren Volkswagen, bu sefer de yüzde 4 oranında zam yaptı. Bu zam sonucu Volkswagen Polo'nun 'style' paketinin fiyatı 1 milyon TL'yi geçti.

Zam Fırtınası Otomobil Fiyatlarını Etkiliyor

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Son zamanlarda kurdaki rekor artışlar, otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Yaklaşık iki hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. 11 farklı otomobil markasında ise fiyatlar yüzde 10'a yakın artmıştı. Beş gün önce yedi markadan 37 otomobil modeline yüzde 5 ila 21 zam geldiği duyurulmuştu. Dört gün önce de Skoda'nın dört modeline yüzde 12-13, Ford'un üç modeline yüzde 10 ve Hyundai'nin iki modeline yüzde 8-9 zam geldiği biliniyor.

Volkswagen'dan Üçüncü Zam

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Bu zam furyasının devam eden son örneği Volkswagen oldu. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, Volkswagen bu ay içinde üçüncü zammını gerçekleştirdi. Haziranın başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran'da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen, şimdi de yaklaşık yüzde 4'lük bir zam daha yaptı.

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Polo 1 Milyon TL Barajını Aştı

Bu son zam ile birlikte Volkswagen Polo'nun 'style' paketinin fiyatı 1 milyon TL barajını aştı. Yapılan zamların otomobil piyasasındaki etkisini ve gelecek zam beklentilerini merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN