Her sezon birbirinden farklı etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunan Volkswagen Arena; Darüşşafaka Lassa’nın Lenovo Tenerife ve UCAM Murcia’yı konuk edeceği Basketball Champions League müsabakaları, Türkçe rapin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer, 2023’ün ilk İstanbul konseriyle Türkçe popun sevilen ismi Gülşen, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı repertuvarı ile Zeynep Bastık, hayranları tarafından modern çağın ozanı olarak nitelendirilen Türk-Pop müziğinin en etkili ve üretken müzisyenlerinden Mabel Matiz, yaşının ötesinde bir bilgelik taşıyarak seslendirdiği şarkılarıyla dinleyenleriyle sıkı bir bağ kurmayı başaran Tamino ve KREK Tiyatro’nun ilgiyle takip edilen oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi”yi Şubat ayı boyunca sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

İmzaladığı isim sponsorluk antlaşmasıyla 2022-23 ve 2023-24 sezonunda oynayacağı tüm maçlarda parkeye “Darüşşafaka Lassa” ismiyle çıkmaya hazırlanan Darüşşafaka Basketbol Takımı nefes kesen müsabakaları ile Volkswagen Arena’da. FIBA’nın Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlediği uluslararası basketbol turnuvası Basketball Champions League’de adını Top-16’ya yazdıran Darüşşafaka Lassa L Grubu’ndaki ilk iç saha maçında 1 Şubat Çarşamba günü Volkswagen Arena’nın coşkulu atmosferinde Lenovo Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Avrupa yolculuğunda adını son sekize yazdırmayı hedefleyen Darüşşafaka Lassa gruptaki ikinci müsabakasında 7 Şubat Salı akşamı İspanya’nın iddialı ekiplerinden UCAM Murcia’yı Volkswagen Arena’da konuk edecek. Takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak adrenalin dolu bu karşılaşmaların parçası olmak için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. Müsabakaların biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkçe rapin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer, 10 Şubat akşamı Apple Pie Event organizasyonuyla Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Profesyonel müzik kariyerine ’99 yılında başlayan ve tutkuyla piyasaya sunduğu şarkılarıyla her yaştan dinleyicinin beğenisini kazanan sanatçı geniş bir hayran kitlesi ile yoluna devam ediyor. Türkçe rap denilince akla gelen ilk isimlerin başında yer alan Sagopa Kajmer’in unutulmayacak performansına tanık olmak için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde gerçekleşecek performansın biletlerine Biletix, Bugece.co ve Bubilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkçe pop müziğin pek çok vazgeçilmez şarkısında imzası bulunan Gülşen, Volkswagen Arena’da 2023’ün ilk İstanbul konseriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü sesi ve zengin repertuvarının yanı sıra göz alıcı sahne performansıyla da beğeni toplayan sanatçı, sevilen şarkıları ve düşmeyen enerjisi ile İstanbullulara unutulmayacak bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. 11 Şubat Cumartesi akşamı Epifoni Events organizasyonu ile Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferinde gerçekleşecek bu unutulmayacak gecenin biletlerine Biletix, Passo ve Bubilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tarzı ve tavırlarıyla her zaman gözleri üzerine çekmeyi başaran Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 2021 yılında çıkardığı ilk albümü “Zeynodisco”nun yanı sıra yayınladığı birçok tekliyle adından söz ettiren Bastık, geçtiğimiz yaz yayınladığı “Ara” parçası ile tüm yaza damgasını vurmayı başardı. AA Events organizasyonu ile gerçekleşecek bu özel akşamda sanatçının Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı repertuvarı ve büyüleyici sahne şovlarına tanık olmak için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. Bu özel akşamın biletlerine iticket üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hayranları tarafından modern çağın ozanı olarak nitelendirilen ve dinleyicilerine makam müziği ve Anadolu halk ezgilerinin synth ve urban pop ile harmanlandığı etkileyici bir müzik yelpazesi sunan Mabel Matiz, 17 Şubat Cuma akşamı Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk-Pop müziğinin en etkili ve üretken müzisyenlerinden olan Mabel Matiz, son olarak Mert Demir ile çıkardığı synth pop türündeki ritmik parçaları “Antidepresan” ile ‘1 günde en çok dinlenen şarkı’ olarak Spotify Türkiye rekorunu kırdı. Atlantis Yapım organizasyonuyla Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde gerçekleşecek Mabel Matiz’in 2023'ün ilk İstanbul konseri için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. Bu özel gecenin biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yaşının ötesinde bir bilgelik taşıyan “Indigo Night”, “Habibi” gibi şarkılarıyla dinleyenleriyle sıkı bir bağ kurmayı başaran Tamino, Salon İKSV’nin sınırlarını aşıp şehre yayıldığı etkinliği “+1 Sunar: Gezgin Salon” kapsamında 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk albümü “Amir”in uluslararası başarısının ardından 23 Eylül’de piyasaya sürdüğü ikinci albümü “Sahar”ın yankıları da büyüyerek devam eden Tamino, yine sınır tanımadığı ve zamansızlığa aday bu albümde kendi aile tarihçesi ile Ortadoğu ve Avrupa’nın folk ve rock müzik gelenekleri arasında seyahat ediyor. Her performansı ve sahnedeki varlığıyla seyircisine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatan Tamino’nun Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferinde gerçekleştireceği konserin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

KREK Tiyatro’nun yoğun ilgi gören Afife Jale ödüllü oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi” dördüncü sezonunda da Volkswagen Arena’da. Yönetmen koltuğunda KREK’in kurucusu Berkun Oya’nın oturduğu; oyuncu kadrosunda tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” sıra dışı sahne tasarımı ve zekice işlenmiş senaryosuyla, Pozitif iş birliği ile Şubat ayı boyunca Volkswagen Arena’da tiyatro severlerle buluşacak. Etkinliğin biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.