İmzaladığı isim sponsorluk anlaşmasıyla 2022-23 ve 2023-24 sezonunda oynayacağı tüm maçlarda parkeye “Darüşşafaka Lassa” ismiyle çıkacak olan Darüşşafaka Basketbol Takımı nefes kesen müsabakaları ile Volkswagen Arena’da. FIBA’nın Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlediği uluslararası basketbol turnuvası Basketball Champions League’de adını Top-16’ya yazdıran Darüşşafaka Lassa, Surne Bilbao ile karşı karşıya geleceği L Grubu’ndaki son iç saha maçını ve Play-Off hedefiyle yoluna devam ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor ile 19 Mart Pazar günü Volkswagen Arena’nın coşkulu atmosferinde karşı karşıya gelecek. Sezon boyunca oynayacağı tüm iç saha maçlarının tribün gelirlerini, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlayacak Darüşşafaka Lassa’nın adrenalin dolu karşılaşmalarının bir parçası olmak için tribündeki yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. Müsabakaların biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gazapizm, büyük ses getiren projesi +1 Sunar: Gazapizm Senfoni İstanbul 2023 ile 16 Mart Perşembe akşamı Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle yılın ilk buluşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Gazapizm’in, Orhan Şallıel yönetimindeki 150 kişilik senfoni orkestrası ve koro ile gerçekleştireceği Senfoni İstanbul 2023 projesi, Gazapizm hayranlarının yanı sıra farklı müzik tarzlarından dinleyicileri de bir araya toplamayı başarıyor. Dinleyicilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanan +1 Sunar: Gazapizm Senfoni İstanbul 2023’ün tüm bilet gelirleri afet bölgesindeki çalışmalara aktarılacak. Dev bir orkestra ve koronun Gazapizm'in şarkılarına eşlik edeceği bu müzik şöleninin biletlerine Biletix ve Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Live From İstanbul Fest 17 Mart Cuma akşamı Volkswagen Arena'nın göz alıcı atmosferinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin sevilen rock sanatçısı Teoman, hitleri ve yorumladıkları unutulmaz şarkılar ile Gripin ve alternatif müziğin yeni nesil kadın besteci ve şarkıcılarından Nova Norda, Türkiye'yi dolaşan Live From konserlerinin İstanbul performansları için sahnedeki yerini almaya hazırlanıyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla hayata geçirilecek gecenin açılışında ise farklı tarzlardaki müzikleri ile DJ Duygu Çiftçioğlu setin başına geçecek. Bilet gelirlerinin tamamı afet bölgesindeki çalışmalara aktarılacak olan festivalin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yaşının ötesinde bir bilgelik taşıyan, “Indigo Night”, “Habibi” gibi şarkılarıyla dinleyenleriyle sıkı bir bağ kurmayı başaran Tamino, Salon İKSV’nin sınırlarını aşıp şehre yayıldığı etkinliği “+1 Sunar: Gezgin Salon” kapsamında 18 Mart’ta Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk albümü “Amir”in uluslararası başarısının ardından 23 Eylül’de piyasaya sürdüğü ikinci albümü “Sahar”ın yankıları da büyüyerek devam eden Tamino, yine sınır tanımadığı ve zamansızlığa aday bu albümde kendi aile tarihçesi ile Ortadoğu ve Avrupa’nın folk ve rock müzik gelenekleri arasında seyahat ediyor. Her performansı ve sahnedeki varlığıyla seyircisine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatan Tamino’nun Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferinde gerçekleştireceği konserin bilet geliri İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılarak deprem felaketinden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek için kullanılacak. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan liseler arası robotik yarışması FIRST® Robotics Competition; Istanbul Regional (24-25-26 Mart), Bosphorus Regional (27-28-29 Mart) ve Haliç Regional (31 Mart & 1-2 Nisan) turnuvalarıyla yeniden Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferine konuk olmaya hazırlanıyor. 24 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında liseli gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya hazırlanan yarışmada 45 takım, yılın teması olarak belirlenen “Duyarlı Profesyonellik” çerçevesinde kıyasıya mücadele edecek. Robot performanslarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkacak olan takımlar 19-22 Nisan tarihlerinde Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. (YHM)