T.C. NİKSAR İCRA DAİRESİ

2023/58 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/58 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen: 850.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 60ACU138 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C Tipli , CZC862578 Motor No'lu , WVWZZZ3CZJE059956 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Yapılan incelemelerde aracın beyaz renkte 2017 model Volkswagen marka Passat tipinde sedan otomobil olduğu görülmüştür. Araç benzin ile çalışmaktadır ve manuel şanzımanı bulunmaktadır. Araç üzerinde anahtarı ve ruhsatı bulunmaktadır. Araç çalıştırıldığında motoru sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışır durumdadır. Araç km si 72.078 km dedir. Vites geçişlerinde problem bulunmamaktadır. Araç donanım olarak Trendline sınıfında yer almaktadır. 1,4 litre silindir hacminde 125 hp güç üreten motora sahiptir. 6 ileri manuel şanzımanı bulunmaktadır. Araç donanımları incelendiğinde araçta ön ve arka park sensörü, sis farları, ön krom ızgaralar, start stop, auto hold, usb giriş, elektromekanik el freni, anahtarsız çalıştırma, multimedya ekranı, bluetooth, manuel klima özellikleri bulunmaktadır. Araç koltuklarında gri renkte koltuk kılıfları bulunmaktadır. Koltuk kılıflarında sigara yanıkları bulunmaktadır. Araç camlarında siyah film kaplaması uygulanmıştır.

Araca ait teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir;

Araç Markası : Volkswagen , Tipi : Passat 1.4 TSI Trendline, Araç modeli : 2017 ,

Şase Numarası : WVWZZZ3CZJE059956, Motor No : CZC862578

Silindir Hacmi : 1395 cc, Kilometre : 72.078 km

Yakıt: Benzin, Motor Gücü: 125 Hp

Araç Rengi: Beyaz , Şanzıman: Manuel-6 İleri

Tescil Tarihi: 02.07.2022

Araç üzerinde yazan şase numarası ile icra evraklarında yazan şase numarası eşleşmektedir. Satış işlemlerinde otomobil sınıfında yer aldığı için KDV oranı %1 olarak ödenecektir. Araç kaportası incelendiğinde kaportada hasarlı bir kısım bulunmamaktadır. Arka tamponun sol kısmında sürtme izi, ön camda çatlak ve ön tamponun sol alt kısımda (karlık) lokal ezilme veya çatlak bulunmaktadır. Araç bagajında stepne lastik bulunmaktadır. Araç üzerinde değişik markalarda 216/60R16 ebatlarında lastikler bulunmaktadır. Ön lastikler 2020 üretim tarihli olup, arka lastiklerde 2017 üretim tarihli Michelin marka lastikler bulunmaktadır.

Lastikler genel olarak iyi durumdadır. Motor kaputu kaldırıldığında motor etrafının temiz olduğu ve yağ kaçaklarının olmadığı görülmüştür. Araç alacak kişi veya kurumların aracı önceden gelip incelemeleri ve ona göre teklif vermeleri menfaatlerine olacaktır. Araç detaylı olarak inceleme yapılmayıp yerinde gözle incelenmiştir. Araç sürüşe çıktığında, farklı hızlarda test edildiğinde farklı reaksiyonlar gösterebilir. Fren bakımlarının, motor bakımlarının ne durumda olduğu bilinmemektedir. Aracın bakım geçmişinin nasıl yapıldığı da incelemede değerlendirilememiştir. Detaylı olarak ekspertiz kontrolüne sokularak araca teklif verilmesi gerekmektedir.

3. SONUÇ VE KANAAT

Bahse konu araca emsal özellikteki araçların değerleri 830.000 TL ile 900.000 TL aralığında değişim göstermektedir. Araç km si az olarak kullanılmış ve temiz durumdadır. Aracın ön cam değişmesi gerekecektir.

Yukarıda belirtilen sebepler neticesinde araç değerinin 850.000 TL olması kanaatine varılmıştır.

NOT : Araç Altunay Nakliyat İnşaat Oto Yedek Parça Şirketine ait yediemin otoparkındadır. Adres: Bağlar Mahallesi, Danışment Gazi Bulvarı, No:179, Niksar/TOKAT adresinde bulunmakta olup ihale katılımcıları aracı burada görüp inceleyebilir.

Artırma Bilgileri