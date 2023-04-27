Bir zamanların Milli Takım ve Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, deprem sonrasında yanışanlardan sonra en zorlandığı sorunun "Nasılsın" olduğunu söyledi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel 2.5 ay aradan sonra ilk kez konuştu. Depreme bizzat şahit olan, Hatay’daki çalışmalarıyla gönüllere taht kuran Volkan Demirel yaşadıklarını anlattı. Hatay'a destek olmaya devam edeceğini söyleyen Volkan Demirel, "Haftada en az 1-2 kere Hatay’a gelip destek olmaya, insanlara umut olmaya çalışıyorum. Benim geride kalan 2.5 ayda en zorlandığım soru ‘Nasılsın?’ sorusu oldu. ‘İyiyim’ desem diyemiyorum, ‘kötüyüm’ desem utanıyorum. İnsanlara nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. İnsanların acıları var diye çok fazla göz önünde bulunmak, fazla konuşmak istemedim, onların ne yaşadığını, burada neler hissettiğini çok iyi biliyorum ve onlarla beraber ben de bu acıları yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum." dedi.

23 Nisan Bayramı’nın buruk geçtiğini söyleyen Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı: “2.5 ay içerisinde yaşadığımız bir felaket diyorum deprem değil onun adı, hepimizi çok üzdü ve unutulmayacak acılar bıraktı.. 2.5 aydır en zorlandığım soru ‘Nasılsın?' sorusu. İyiyim desem diyemiyorum, kötüyüm desem utanıyorum. İnsanlara nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı vermek istiyorum, tedavi gören, zor durumda olan vatandaşlarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum.”

“HEP BERABER OLACAĞIZ”

“Zor bir süreç geçiyoruz ülke olarak ama hayat devam ediyor, biz de bu hayatın devam etmesine yardım etmek için sık sık buraya gelmeye çalışıyorum, haftada en az bir iki kere, buradaki insanların ihtiyaçlarına destek vermeye çalışıyorum. Çünkü buradaki insanlar bizleri görünce mutlu oluyorlar. Onlara umut olmaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar da hep beraber olacağız…”

“ÇEŞİTLİ KULÜPLERDEN TRANSFER TEKLİFLERİ GELDİ”

“Bu süre zarfında Hatayspor'umuzu yeni sezona hazırlamaya çalışıyorum. Çeşitli kulüplerden bana transfer teklifleri geldi ama ben Hatayspor'u bırakmak istemiyorum. Seneye inşallah bu insanların bana olan sevgisini siz de gördünüz, bu sevgi ile bizde gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladık.”

“İKİ TANE YERİMİZ VAR”

“İki tane yerimiz var. Birisi Akhisar birisi Mersin. Saha ve organizasyon şartlarını halledersek inşallah uygun olan iki şehirden birinde Hatayspor'u tekrardan ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bu insanların sevgisine layık olmaya çalışacağız. Spor bakanımıza, TFF Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri yanımızdalar. Akhisarspor Kulübü başkanına, Mersin Büyükşehir Belediye başkanına çok teşekkür ermek istiyorum. Gerçekten destekleri bizleri çok yüceltti, değer verdi. Umuyorum ki şartlar oluşunca iki şehirden birinde Hatayspor olarak mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

“MERSİN OLMASINI DAHA ÇOK İSTİYORUZ”

“Mersin olmasını daha çok istiyoruz. Çünkü 400 bin Hataylı Mersin’e göç etti. Hem oradaki Hataylılar hem de Hatay'a yakın olması nedeniyle, 2.5 saatlik mesafe olması nedeniyle şartlar uygun olursa Mensin'de maçlarımızı oynamayı daha çok istiyoruz. Ama Akhisar da sağ olsun bizlere tesislerinin ve statlarının kapılarını açtı. Onlara ben buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten desteklerini çok hissettik.”

“HATAYSPOR KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK”

“Herkes Hatayspor'u ayağa kaldırmak için elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Ben de elimden geldiğince seneye Hatayspor'u en iyi şekilde hazırlayarak tekrardan Anka kuşu gibi hayata döndüreceğiz, küllerinden yeniden doğacağız.”

“2-3 OYUNCUYLA ANLAŞTIK GİBİ!”

“Yurtdışı programları yapıyorum. Yurtdışında beğendiğim izlediğim futbolcuları tekrar izleyerek bire bir görüşmeler yapıyorum. Daha önce çalışırken sadece videolarını izliyordum, şimdi hem görüntülerini izliyorum ve tespit ettiğimiz oyuncuların maçlarını gidip yerinde izleme, kendileriyle görüşme fırsatım oluyor. Hatay'ın durumunu anlatıyorum. Sağ olsun gerçekten oradaki oyuncular da Hatay'ın durumunu bilmelerine rağmen benim söylediklerimle beraber bana inanıp buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Şimdiden 2-3 tane oyuncuyla anlaştık gibi.”

“10-12 TRANSFER YAPACAĞIZ”

“Şu anda kadromuzda ayrılan oyuncularımız oldu. Mevcut kadroda 15-16 futbolcumuz var, en az 10-12 transfer yaparak Hatayspor'u yeni sezona hazırlayacağız. Kiralık oynayanlar geri dönecek. Ama bonservisiyle verdiğimiz oyuncular gidecekler. Onları tekrar döndürmemiz zor olacak. Yüksek maliyeti olmadan yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz.”

“KİRALIK OYUNCULARIMIZLA SÜREKLİ KONUŞUYORUM”

“Başka takımlarda kiralık oynayan oyuncularımla konuşuyorum. Bütün performans bilgilerini, kendilerinden moral ve motivasyon bilgilerini alıyorum. İnşallah onlarla en iyi şekilde hazırlanarak Hatayspor'u dediğim gibi Anka kuşu gibi hayata döndüreceğiz.”