1 Nisan 2023 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, startup eko sistemine destek olmayı sürdürüyor. Vodafone’un 5 yıl önce hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin, bu yıl da Endeavor Türkiye işbirliğiyle yürütülüyor. Nisan ayında başlatılacak ortak program kapsamında seçilecek 10 girişimciye mentorluk desteğinin yanı sıra ölçeklenme odaklı atölyelere katılma imkânı sunulacak. Programla, Mart 2024’e kadar en az 5 mobil oyun stüdyosuyla gelir ve opsiyonel hisse ortaklığı yapısı kurulması hedefleniyor. Ayrıca, Vodafone Yanımda uygulaması altında kurulacak Mobil Oyun Pazaryeri platformu üzerinden ayda 300 milyon trafik yaratılması ve 15 milyon aktif Vodafone kullanıcısına erişilmesi öngörülüyor. Programa başvurular vodafone.com.tr/vitrin adresinden yapılabilecek.

Vodafone Türkiye Pazaryeri ve Yeni Yatırımlar Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

“Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda 2018 yılında ağırlıklı olarak teknoloji alanlarında ürün ve servis geliştiren firmalarla işbirliği yapmak üzere Vodafone Vitrin girişim hızlandırma programına başladık. Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Sahip olduğumuz varlıklarla girişimler için önemli bir kitle erişim kaynağı durumundayız. Şirketimiz aynı zamanda satış ve pazarlama alanındaki deneyimi ve bilgi birikimi ile girişimcilere yardımcı olurken, onları 24 milyondan fazla Vodafone müşterisiyle buluşturuyor. Yeni programla, mobil oyun pazarında faaliyet gösteren girişimlerin yeni oyunlar üretmesiyle sektörün büyümesine destek oluyoruz. Oyunlarımızı Vodafone Yanımda uygulaması altında Vodafone’lulara özel sunduğumuz sadakat programımız Fırsatlar Dünyası’nda konumlandırarak aylık 80 milyon trafiği olan 10 milyondan fazla müşterimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu da kaldıraç etkisiyle mobil oyunlarımızın hızlıca indirilmesi ve aktif olarak oynanmasına katkı sağlayacak. Yıllar içinde sürekli geliştirdiğimiz Vitrin programını Endeavor Türkiye işbirliğiyle yürütmekten mutluluk duyuyoruz. Endeavor ortaklığında Nisan ayında başlatacağımız yeni program kapsamında seçilecek 10 girişimciye mentorluk desteğinin yanı sıra farklı atölyelere katılma imkânı sunacağız. Ayrıca ilk yıl en az 5 oyun stüdyosuyla gelir ve opsiyonel hisse ortaklığı yapısı kurmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek ve mobil oyun sektöründe büyümek isteyen tüm girişimleri Vodafone Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz.”

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise şöyle konuştu:

“Endeavor Türkiye olarak ekosistemde 15 seneyi geride bıraktık. Hedefimiz, Türkiye’nin en hızlı büyüyen girişimlerini bulmak ve global çapta büyümelerine destek olmak. Bu anlamda yerel ve uluslararası deneyimimizi ve bilgi birikimimizi atölyeler, buluşmalar ve forumlar yoluyla farklı sektör ve aşamadan girişimcilere sunmanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Kurumsal sektörün girişimcilerle işbirliği yapması, kurulduğumuzdan beri savunduğumuz, girişimcilere ve ekosistemin büyümesine ciddi anlamda katma değeri olan bir konu. Vodafone Türkiye de birlikte çalışmaktan heyecan duyduğumuz, sektöre çok değerli katkıları olan bir iş ortağı. Vitrin’i ikinci defa birlikte yürütmek ve oyun sektörüne odaklanmak ise ayrıca mutluluk verici. Vodafone ile birlikte Vitrin kapsamında destek sunacağımız 10 girişime çok sayıda kapı açmayı ve bu girişimlerin programdan en üst seviyede fayda sağlamalarını amaçlıyoruz. Girişimcilerin başvurularını heyecanla bekliyoruz.”

Girişimcilere kapsamlı destek

Vodafone Vitrin programı kapsamında, ilk müşterilerine ulaşmış, yeni satış ve pazarlama kanallarından faydalanarak iş modellerini ölçeklendirmek isteyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla işbirliği yapılıyor. Bu firmalara satış, pazarlama, operasyon ve teknoloji alanlarında destek veren Vodafone, onları program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile bir araya getirerek iş modellerini ileri seviyeye taşıma fırsatı sunuyor.

2023 yılı etkinliği mobil oyun odaklı

Vodafone Vitrin’in 2023 yılı etkinliği mobil oyunlara odaklanıyor. Vodafone’un dijital kanalları aracılığıyla milyonlarca Vodafone müşterisine ulaşma imkânı bulan Vitrin üyeleri, geliştirecekleri mobil oyunları pazara sürüp hızlı bir şekilde oyunlardaki kullanıcı sayısını ve gelirlerini üst seviyeye taşıyabilecek. Endeavor Türkiye’nin programa özel olarak tasarlayacağı seçim süreci ve program süresince sunacağı ölçeklenme odaklı mentorluk ve atölyeler ile programa katılan girişimlere daha hızlı büyümelerine yarayacak araçların sağlanması amaçlanıyor. Dünyanın en büyük girişimci ağı olan ve Türkiye’nin önde gelen girişimlerini ağında bulunduran Endeavor, bu ağın girişimcilere en üst düzeyde fayda sağlaması için girişimcilerle ihtiyaç bazlı olarak çalışıyor.

Dünyaya açılma fırsatı

Vodafone Vitrin üyeleriyle “kazan-kazan” yaklaşımıyla çalışan Vodafone, verdiği destekler karşılığında ek bir talep oluşturmadan gelir paylaşım modelini ve opsiyonel hisse ortaklık planını girişimlere olanak olarak sunuyor. Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak mobil oyunlarını Vodafone'un faaliyet gösterdiği Avrupa ülkelerine sunma fırsatı yakalayabiliyor.

250 milyon TL’lik ekonomik değer

Yeni program kapsamında, Mart 2024 sonuna kadar toplam 5 firmayla işbirliği yapılarak bu firmalara 50 milyon TL değerinde pazarlama iletişimi desteği sağlanırken, 24 milyonu aşkın Vodafone müşterisine erişme olanağı da sunulacak. Söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 250 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.