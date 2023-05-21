Vodafone Seviyorum Testi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Vodafone Seviyorum Testi'ni web tarayıcısında açın.

Vodafone Seviyorum Testi Linki İçin Tıklayınız

Ardından testi başlatarak size gelen soruları cevaplayın. Soruları cevapladıktan sonra sizden istedikleri bilgileri girin. Tüm bu işlem adımları tamamlandıktan sonra Vodafone bedava internet hattınıza otomatik olarak tanımlanacaktır.

Vodafone Seviyorum Testi'nde Sorulan Sorular

İnternet ile aran nasıl? Gün içerisinde internet kullanımın ne sıklıkta? İnternet kullanımı ile ilgili sana en çok uyan 2 şıkkı seçebilir misin? İnternet kişiliğini öğrenmek ister misin? gibi sorular sorulmaktadır. Vodafone Seviyorum Testi Ücretsiz İnternet Kaç Kere Kazanılabilir?

Vodafone Seviyorum Testi ücretsiz internet hakkına katılım hat başına bir hak olacak şekilde düzenlenmiştir. Kullanmadığınız internet bir sonraki aya devir etmez.

Vodafone Seviyorum İnterneti Testi Çekiliş Sonuçları

Sonuçlar Vodafone'nin internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Çekilişte bir asil kazanan bir de buna ek olarak yedek kişi belirlenir. Yarışma sayfasında sağ alt kısımda kazanan kişilerin isimleri yer almaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

