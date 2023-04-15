Yenilenen dünyada FreeZone’lu gençler internetlerinden yemeyen sosyal medya ve oyun uygulamaları, çeşitli faydalar ve dijitale özel indirimlerden yararlanabiliyorlar.

Vodafone FreeZone, gençlerin özellikle ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor.

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında sunduğu yeniliklerle genç müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone’un yenilenen dünyasında gençlere yeni portföy ve marka işbirliklerinden yararlanma imkânı sunuluyor. FreeZone’lular, internetinden yemeyen sosyal medya ve oyun uygulamaları, çeşitli faydalar ve dijitale özel indirimler gibi pek çok ayrıcalıktan yararlanabiliyorlar. Vodafone FreeZone, sunduğu yeniliklerle gençlerin özellikle ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak genç müşterilerimizi ve yaşadıkları zorlukları anlıyor; sunduğumuz faydalarla gençlerin yanında olmaya devam ediyoruz. TOG’un Konda işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Gençlerin İhtiyaçları Araştırması’na göre, gençlerin büyük çoğunluğu ekonomik koşullardan dolayı umutsuz ve iş bulmakta, özellikle pandemi sonrası sosyalleşmekte zorlandığını ifade ediyor. Kendini geliştirip yurtdışına gitmek isteyen, özellikle de dil ve kodlama konularında kendilerini geliştirmeye çalışan; %97’sinde akıllı telefon olan ancak sadece %66’sının mobil internet kullandığı bir gençlik görüyoruz. Bu araştırma, gençlerin ihtiyaçlarının özellikle ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarında yoğunlaştığını gösteriyor. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak FreeZone dünyasını yeniledik. Genç müşterilerimize yönelik teklif setimizi, hem yeni bir portföy hem de yeni marka işbirlikleri ile zenginleştirdik. Bu kapsamda, FreeZone'a gelen gençlere, hangi tarifeye gelirlerse gelsinler, tarifelerine ek GB'lar ve çeşitli faydalar hediye ediyoruz. FreeZone’lu gençler için internetinden yemeyen uygulamalara sosyal medya uygulamalarını da ekledik. Ayrıca, tüm FreeZone’lular dönemsel olarak değişen marka işbirliklerinden de yararlanabiliyorlar. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

Gençler için tarifeye ek GB’lar

Vodafone FreeZone Güzellikleri paketi, gençlerin her geçen gün artan mobil internet ihtiyacına yanıt verecek şekilde güncellendi. FreeZone’lu müşterilere bulundukları tarifeye göre farklı oranlarda tarifeye ek GB’lar sunuluyor. Buna göre, tarifeye ek pakette bulunan uygulamalarda geçerli olmak üzere, Red tarifeleri için +20GB, Faturasız tarifeler için +5GB ve Süper Uyumlu tarifeleri için +3GB otomatik olarak yükleniyor. Paket içeriğindeki internetinden yemeyen uygulamalar arasında görüntülü konuşmada da geçerli sınırsız WhatsApp, sosyal medya uygulamaları (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok) ve oyun uygulamaları (Twitch, Discord, PubG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Free Fire, Teamfight Tactics Mobile, Zula Mobile) yer alıyor. FreeZone’lular ayrıca, dijitalden yapılan başvurulara özel fiyatlardan da yararlanabiliyorlar.

FreeZone’dan yeni marka işbirlikleri

Vodafone FreeZone’un yenilenen dünyasında farklı faydalar da sunuluyor. Bu kapsamda, genç müşteriler ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarında çeşitli marka işbirliklerinden yararlanabiliyorlar. Ulaşım alanında FreeZone’lu müşterilere otobüs biletlerinde 100 TL, şehiriçi ulaşım alternatifi Uber’de ilk kullanımda 50 TL indirim sağlanırken; yeme-içme alanında Kahve Dünyası’nda 1 kahve alana 1 kahve hediye ediliyor. Eğlence alanında FreeZone’lu gençlere Cinaverse’lerde geçerli 50 TL’lik indirim kodu sunuluyor. Kendilerini geliştirmek isteyen FreeZone’lular, anadili İngilizce olan eğitmenlerden online İngilizce dersleri alınabilen Cambly’nin aboneliklerinde indirime ek olarak 10 dakika ücretsiz konuşma ayrıcalığından faydalanabiliyorlar.

Oyunsever gençlere ayrıcalıklar

Vodafone FreeZone, oyunsever gençlere Fifa 23, Call of Duty, Valorant gibi 200’den fazla popüler oyunun ücretsiz oynanabildiği Microsoft Xbox PC GamePass’i ilk 3 ay hediye ediyor. FreeZone müşterileri Her Şey Yanımda’da bulunan FreeZone Oyun Dükkan’da, e-pinden aksesuara, gamer’lara yönelik birçok üründe sepette 30 TL indirimden faydalanabiliyorlar.

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