Korku romanlarının meşhur yazarı Stephen King'in aynı adlı romanından bir film bu hafta vizyona giriyor. Vizyondaki korku filmleri arasına bu hafta girecek olan The Boogeyman konusu ve oyuncuları ile ilgi çekeceğe benziyor. Merak uyandıran The Boogeyman filmi konusu ne? Korku filmi olarak düşündüğümüz The Boogeyman nasıl bir film? Acaba The Boogeyman kaç yaş üstü? The Boogeyman korku filmi mi? Peki The Boogeyman oyuncuları kim? Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan The Boogeyman filmi hakkında merak edilenler bu yazımızda.

Vizyondaki korku filmleri: The Boogeyman konusu ve oyuncuları (2023)

Stephen King'in 1973 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanan film The Boogeyman'a göz atıyoruz. Senaryosunu "The Quiet Place" filmini kaleme alan Scott Beck ve Bryan Woods ikilisi ve Siyah Kuğu'nun yazarı Mark Heyman'ın yazdığı filmin konusu ve oyuncu kadrosuna göz atacağız.

The Boogeyman konusu ve hikayesi

The Boogeyman konusu kısaca şöyle: Lise öğrencisi Sadie (Sophie Thatcher) ve küçük kız kardeşi Sawyer (Vivien Lyra Blair), annelerinin bir araba kazasında trajik ölümünün ardından hala yas tutarken, baba-terapist Will Chris Messina , bundan pek bahsetmiyor. Duygusal olarak bağlantısı kesilmiş gibi görünüyor ve çok önemli bir gün her şeyi daha da kötü hale getirene kadar her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor.

Lester (David Dastmalchian) adında gizemli bir yabancı, Will'in evine gelir ve aceleyle bir danışma talebinde bulunur. Will ilk başta isteksizdir, ancak terapi seansı sırasında Lester'ın ona açılmasına izin verir. Görünüşe göre Lester'ın hikayesinin, çocuklarının öldürülmesiyle sonuçlanan ağza alınmaz varlıkla bir ilgisi var. Varlık, daha sonra Will'in çocuklarına gece boyunca musallat olan itibarlı öcüye atıfta bulunur.

The Boogeyman filmi konusu ne?

Geceleri çocukları korkutan doğaüstü bir varlığın hikayesi yeni bir şey değil, ancak bu aşinalığa rağmen Savage, korkunç bir PG-13 korku filmi yapmak için gerekenlere sahip olduğunu kanıtlıyor. Mükemmel zamanlanmış zıplamalar ve öneri gücünün birleşimini kullanarak puanlamanın sınırlarını zorluyor. Görüntü yönetmeni Eli Born'un yanı sıra müzik bestecisi Patrick Jonsson ve yapım tasarımcısı Jeremy Woodward'ın yardımıyla Savage, kalp atışlarını hızlandıran gerilim ve korku yaratmak için karanlığı, gölgeleri ve ışıkları iyi kullandı.

Kusursuz ses tasarımı, büyük ekranda sinematik bir ses deneyimi sunmasına da yardımcı olur. Hiç şüphesiz 20th Century Studios, "The Boogeyman" orijinal olarak Hulu'da doğrudan yayın için planlandığından, filmi sinemalarda yayınlayarak doğru kararı verdi. Sawyer gibi sahneler, yatak odasının karanlığındaki herhangi bir varlığı aydınlatmak için ışık topunu kullanır ve Savage'ın gerilimi ve korkuyu artırmak için teknik becerisini sergiler. Aynı şey, terapistin (LisaGay Hamilton) Sadie ve Sawyer'a masada ara sıra yanıp sönen kırmızı ışığa bakarak korkularıyla yüzleşmelerini önerdiği ofis sahnesi için de geçerli.

BKZ: STEPHEN KİNG EN İYİ FİLMLERİ

The Boogeyman oyuncuları ve oyuncu kadrosu

Filmin keder ve kayıp teması, korku türünde sıradan olmuş olabilir, ancak Savage ve yazar üçlüsü, genç yıldızlar Sophie Thatcher ve Vivien Lyra'nın ortalamanın üzerindeki performansları sayesinde duygusal olarak yankılanan bir hikaye sunmayı başarıyor. En çok TV'nin "sarı yelekliler"iyle tanınan Thatcher, inatçı ama savunmasız Sadie Harper olarak ilgi çekici bir dönüş yapıyor. Geçen yılki "Obi-Wan Kenobi" dizisinde küçük Leia Organa'yı oynayan Vivien Lyra Blair, izlenmesi gereken parlak bir genç yetenek olarak oyunculuk hünerini kanıtlamaya devam ediyor.

Thatcher ve Blair, iki kız kardeş birbiriyle ilgilenirken harika bir kimya paylaşıyor. Ben Affleck'in 'Air' filmindeki ekşi dilli ajan David Falk rolüyle şovu çalarak böylesine kalıcı bir izlenim bırakan Chris Messina, terapist olarak çalışırken ve günlük rutinlerle uğraşırken duygularını bastıran dul bir baba olarak büyük bir dönüş yapıyor. David Dastmalchian'ın "Öcü"de küçük bir rolü olmasına rağmen, sınırlı ekran süresini filmin en iyi sahnelerinden birinde en iyi şekilde değerlendirmişti.

Sophie Thatcher / Sadie Harper

Chris Messina / Will Harper

David Dastmalchian / Lester Billings

Marin Ireland

Vivien Lyra Blair / Sawyer Harper

LisaGay Hamilton / Dr. Weller

Maddie Nichols / Natalie

Lacey Dover / Öğrenci

Madison Hu

Daniel Hagen / Yaratık (seslendirme)

Mabel Tyler / Abby

Victoria Harris / Hemşire

Han Soto / Joe

Leeann Ross / Cassidy

Adams Bellouis

The Boogeyman kaç yaş üstü?

Vizyona 2 Haziran'da girecek olan The Boogeyman 13 yaş üstü.