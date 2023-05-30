Seyahat etmek, yeni kültürler keşfetmek ve unutulmaz deneyimler yaşamak için her zaman özgür bir ruha ihtiyaç duyarız. Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler ise bu özgür ruhu tatmin etmek için bir fırsat sunar. Türkiye'den vizesiz gidilebilecek pek çok ülke bulunmaktadır ve bu ülkeler keşfedilmeyi bekleyen benzersiz destinasyonlar sunar.

Vizesiz Avrupa Ülkeleri

Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesinde genel olarak Balkan ülkeleri yer alır. Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk vatandaşları vizesiz giriş yapabilirler.

Vizesiz Gidilen Asya Ülkeleri

● Tayland

● Singapur

● Endonezya

● Özbekistan

● Güney Kore

● Moğolistan

● İran

● Gürcistan

● Lübnan

● Kırgızistan

● Sri Lanka

● Ürdün

● Katar

● Hong Kong

● Filipinler

● Brunei

● Azerbaycan

● Japonya

● Kazakistan

● Bahreyn

● Lübnan

● Irak

Vizesiz Afrika Ülkeleri

● Tunus

● Libya

● Mauritius

● Prinsipe

● Güney Sudan

● Zambiya

● Güney Afrika Cumhuriyeti

● Fas

● Svaziland

● Kenya

● Botsvana

● Sao Tome

● Seyşeller

Vizesiz Amerika Ülkeleri

● Venezuela

● Arjantin

● Kolombiya

● Peru

● Tobago

● Brezilya

● Uruguay

● Bolivya

● Ekvador

● Paraguay

● Şili

● Trinidad

Pasaportsuz Vizesiz Ülkeler

● Sırbistan

● Bosna Hersek

● Azerbaycan

● Gürcistan

● Moldova

● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti