Vivo, yükselişini sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı ve yeni modellerine odaklandı. Bu modellerden biri olan V29 Lite'ın özellikleri bugün sızdırıldı. Bu, Vivo'nun en yeni ve bütçe dostu modelinin, tüketicilere ne sunacağına dair ipuçları veriyor.

Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşılan bir rapor, V29 Lite'ın özelliklerini ortaya koydu. Rapor, cihazın 6.78 inç FHD+ AMOLED ekranının 120 Hz yenileme hızına sahip olacağını belirtiyor. Qualcomm Snapdragon 695 yonga setiyle donatılacak olan bu telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca, cihazda MicroSD kart yuvası da bulunacak.

Rapor, V29 Lite'ın arka tarafında OIS teknolojisi ile desteklenen 64 Megapiksel ana kamera ve ona eşlik eden iki adet 2 Megapiksel lens olacağını belirtiyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel bir özçekim kamerası bekleniyor. Cihazın 44 W hızında şarjı destekleyen 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Android 13 işletim sisteminin yanı sıra 5G, Wi-Fi, Bluetooth bağlantı seçenekleri ve USB Type-C port yuvası da cihazda bulunacak.

Vivo V29 Lite'ın özelliklerini kısaca toparlarsak;

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1080 x 2400 (FHD+) piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Arka Kamera: 50 Megapiksel ana kamera (OIS), 2 Megapiksel yardımcı sensör, 2 Megapiksel sensör

Ön Kamera: 16 Megapiksel

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 5.000 mAh, 44 W hızlı şarj

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C

Vivo V29 Lite modelinin fiyatına dair bir bilgi henüz mevcut değil, ancak tahminler cihazın 300 ila 350 dolar arasında bir fiyat etiketi ile gelmesi yönünde. Vivo'nun V29 Lite'ın tanıtım tarihini yakında açıklaması bekleniyor.

Yenigün Haber Merkezi