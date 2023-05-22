Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli V29 Pro'nun teknik özellikleri, cihazın lansmanından önce sızdırıldı. Özellikle performansı merak konusu olan bu yeni model, Vivo'nun V serisinin son üyesi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

V29 Pro'da Hangi Özellikler Var?

V29 Pro modeli, MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 7200 ile donatılacak. Bu işlemciye eşlik eden 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı, cihazın genel performansına önemli katkılar sağlayacak. Telefonun ana kamerası, OIS destekli 64 Megapiksel kalitesinde olacakken, ön kamera ise 50 Megapiksel sensörle özçekim severlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

V29 Pro'nun ekran özellikleri de dikkat çekiyor. Cihaz, Full HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç OLED panel ile gelecek. Ayrıca cihaz, 66W hızlarında şarj edilebilen bir pili kullanıcılarına sunuyor.

V27 Pro'dan V29 Pro'ya Bir Bakış

Vivo'nun bir süre önce piyasaya sürdüğü V27 Pro modeli de teknoloji dünyasında büyük ilgi görmüştü. V27 Pro modeli, MediaTek Dimensity 8200 işlemci, 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel ön kamera, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 1B renk desteği ile donatılmıştı.

Kullanıcılara farklı depolama ve RAM seçenekleri sunan V27 Pro modeli, 128 GB depolama ve 8 GB RAM'dan, 256 GB depolama ve 12 GB RAM'e kadar çeşitlilik göstermişti. Li-Po 4600 mAh batarya ve 66W kablolu hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken cihaz, Funtouch OS 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyordu.

Vivo'nun yeni modeli V29 Pro'nun lansmanı ve detaylı teknik özelliklerinin açıklanması merakla bekleniyor. Bu yeni modelin, özellikle yüksek performansı ve kamera özellikleri ile V serisinin başarısını sürdüreceği düşünülüyor.