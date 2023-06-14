vivo'nun Y35 Modeli Türkiye'deki Performansı Nasıl? vivo'nun popüler Y serisi telefon ailesinin bir parçası olan Y35 modeli, Türkiye'deki orta segment telefonlar arasında önemli bir satış başarısı yakaladı. Diğer tüm vivo telefon modellerini geride bırakan Y35, %38'lik bir satış artışı kaydetti.

vivo Y35 Satışlarında Yaşanan Artışın Sebebi Nedir?

vivo, kullanıcılar için uzun ömürlülük ve yazılım güncellemelerinin önemini kabul ederek, Y35 modeli için en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdü veren bir kampanya başlattı. Bu strateji, Y35'in satışlarında bir önceki döneme kıyasla %223'lük kayda değer bir artışa yol açtı.

vivo'nun Türkiye'deki Pazar Payı Ne Durumda?

GFK verilerine göre vivo, Nisan 2023 itibarıyla Türkiye'de 8-10 bin TL fiyat segmentinde %8,7 pazar payı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

vivo Y35 Kullanıcılara Hangi Özelliklerle Geliyor?

Y35 modeli, 50MP ana kamera ve olağanüstü görüntüleme özellikleriyle donatılmıştır. Kullanıcılar düşük ışık koşullarında bile yüksek çözünürlüklü, profesyonel görünümlü fotoğraflar çekebilir. Telefonun 16MP HD ön kamerası, her türlü ışık koşulunda net selfie'ler çekilmesini sağlar. Ek olarak, telefonun 6,58 inç FHD+ ekranı mükemmel görüntü kalitesi sunar.

vivo Y35'in Teknik Özellikleri Neler?

Y35, Snapdragon 680 işlemci ve genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı telefonlardaki yaygın sorunları çözüyor. Kullanıcılar, 8 GB RAM'e ek olarak 8 GB boş ROM alanını genişletilmiş RAM olarak kullanabilir. Bu özellik, çoklu görevler, uygulama indirmeleri ve arka plan uygulaması kullanımını daha akıcı hale getirir.

vivo Y35'in Batarya Performansı Nasıl?

vivo Y35, 5.000 mAh pil kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Telefon, 2 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, tek bir şarjla 7 saatten fazla oyun oynayabilir veya 14 saatten fazla HD film izleyebilirler.