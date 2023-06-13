Geekbench raporlarına göre, Vivo Y27 5G'nin özellikleri arasında 6.44 inçlik, 1.920 x 1.080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran bulunuyor. Cihazın MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 yonga seti ile güçlendirildiği görülüyor.

Vivo Y27 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı kamera bulunurken, ön tarafta 16 Megapiksel özçekim kamerası mevcut.

Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 işletim sistemi ile çalışacak olan cihaz, 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak ve 44 W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın 5G bağlantı özelliği olacak, ancak bir parmak izi okuyucusu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vivo Y27 5G'nin Özellikleri: