Geekbench raporlarına göre, Vivo Y27 5G'nin özellikleri arasında 6.44 inçlik, 1.920 x 1.080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran bulunuyor. Cihazın MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 yonga seti ile güçlendirildiği görülüyor.

Vivo Y27 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı kamera bulunurken, ön tarafta 16 Megapiksel özçekim kamerası mevcut.

Honor 90, 200 Megapiksel Kameralı Telefon, Avrupa'ya Geliyor Honor 90, 200 Megapiksel Kameralı Telefon, Avrupa'ya Geliyor

vivo-y27-5g-geekbench-beklenen-ozellikler-4

Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 işletim sistemi ile çalışacak olan cihaz, 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak ve 44 W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın 5G bağlantı özelliği olacak, ancak bir parmak izi okuyucusu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vivo Y27 5G'nin Özellikleri:

  • Ekran: 6.44 inç, 1.920 x 1.080 piksel, 90 Hz yenileme hızı, LCD panel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 700
  • RAM: 6 GB
  • Depolama: 128 GB
  • Arka Kamera: 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı kamera
  • Ön Kamera: 16 Megapiksel
  • Batarya: 5000 mAh, 44 W hızlı şarj desteği
  • İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FuntouchOS 13
  • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth
Kaynak: HABER MERKEZİ