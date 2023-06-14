Vivo Y02t Global Yolunda! Giriş segmentindeki kullanıcıları hedefleyen ve 120 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Vivo Y02t, TDRA veri tabanında ortaya çıktı. İşte detaylar...

Vivo Y02t Yakında Küresel Pazarda

Vivo'nun son dönemde kullanıcılara sunduğu yeni modellerden biri olan Vivo Y02t, şu anda sadece Hindistan gibi belirli ülkelerde satışa sunulmuş durumda. Ancak son gelen bilgilere göre, bu model çok yakında global pazarda da yerini alacak.

TDRA Sertifikası Aldı

Vivo Y02t'nin V2254 model numarası ile TDRA veri tabanında görülmesi, telefonun yakında küresel pazarda da satışa çıkacağını dolaylı olarak doğruluyor.

Teknik Özellikler

Vivo Y02t, 270 PPI piksel yoğunluğuna ve 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6,5 inç IPS LCD panele sahip. Telefonun ağırlığı 186 gram, boyutları ise 164 x 75.6 x 8.5 mm.

Telefonda MediaTek Helio P30 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Ön tarafta 5 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunurken, arkada 8 Megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor. Ayrıca, Y02t modelinde 18W kablolu şarjı destekleyen 5000mAh'lik bir pil kullanılıyor.

Vivo V29 Lite 5G'nin Teknik Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo V29 Lite 5G modelinin teknik özellikleri ise şöyle: