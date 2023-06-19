Son dönemlerin hızla yükselen akıllı telefon üreticilerinden olan Vivo, belirli bir kullanıcı kitlesi tarafından takip edilen orta ve üst seviye modelleriyle dikkat çekiyor. Şirket, donanım özellikleriyle ön plana çıkacak yeni modeli Vivo X90s için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Vivo X90s, fiyat-performans dengesine odaklanan bir model olacak ve 26 Haziran'da Çin'deki özel bir etkinlikte tanıtılacak. Tanıtımın yapılacağı etkinlikte, Alex Webb tarafından Vivo X90s ile çekilmiş fotoğraflar kullanılacak.

Önceki sızıntılara göre, Vivo X90s'in kalbinde MediaTek Dimensity 9200+ işlemci olacak. 4 nm mimariye sahip olan bu işlemci; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleriyle beraber Immortalis-G715 grafik birimini barındıracak. Telefon ayrıca LPDDR5x tipinde 12 GB RAM ve UFS 4.0 formatında 256 GB dahili depolamaya sahip olacak.

Cihazın ön panelinde, 120 Hz yenileme hızına sahip 2800 x 1280 piksel çözünürlüklü bir 6.78 inç AMOLED ekran bulunacak. Panelin üst kısmında 32 Megapiksel'lik bir özçekim kamerası yer alacak. Arka tarafta ise 50 Megapiksel 1/1.49″ ana kamerayı 12 Megapiksel 1/2.93″ 2x zoom ve 12 Megapiksel 1/2.93″ ultra geniş açılı kamera takip edecek.

Vivo X90s'in öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 453 ppi

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

Arka kamera: 50 Megapiksel 1/1.49″+ 12 Megapiksel 1/2.93″+ 12 Megapiksel 1/2.93″

Ön kamera: 32 Megapiksel

RAM: 12 GB – LPDDR5x

Depolama: 256 GB – UFS 4.0

Batarya: 5.000 mAh

Şarj hızı: 10W

Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

Girişler: USB Type-C

Samsung'un Galaxy S23 modeli ile rekabet etmeye hazırlanan Vivo X90s'in, özellikle donanımı ve kullanıcılara sunduğu teknolojik imkanlarla segmentinde önemli bir oyuncu olması bekleniyor.