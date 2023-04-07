vivo V25 5G ne zaman satışa çıkacak? vivo V25 5G fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

vivo, 2022 sonlarında Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluşturduğu akıllı telefonu V25 5G’nin Akdeniz sahillerinden esinlenilerek üretilen “Turkuaz Mavisi” renk seçeneğini satışa sundu.

V25 5G; okyanus ve denizlerdeki huzuru yansıtan yeni “Turkuvaz Mavisi” rengi ile Akdeniz sahillerini özleyen tasarım tutkunlarının yeni tercihi olacak. Turkuaz mavisi V25 5G’nin arka kapağı, Renk Değiştiren Florit AG Cam sayesinde güneş ışınlarına ve UV ışığına renk değiştirerek orijinal renginden koyu okyanus mavisi rengine dönüşüyor. Fotoğraf ve video ile kendini ifade eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanan vivo V25 5G, şık ve zarif tasarımı ile kullanıcıları kendisine hayran bırakıyor. V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına ve mükemmel kapasiteye sahip güçlü işlemcisi, en yeni soğutma teknolojisi ve hızlı şarj yetenekleri ile, kullanıcılara uzun ömürlü ve sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor.

Enerji tasarrufu ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çekiyor

8GB RAM + 8GB genişletilmiş RAM'e ve yüksek enerji verimlilik oranına sahip MediaTek Dimensity 900 işlemcili V25 5G, çeşitli uygulamalar arasında çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. Telefon bu özellikleriyle kullanıcılara oyun oynarken kesintisiz ve akıcı bir deneyim imkânı da sunuyor. 4500mAh pili 44W Flaş Şarj desteği ile V25 5G, 15 dakikada %35, 30 dakika içinde %61, 63 dakikada %100 şarj oluyor; kullanıcılarına tek şarjla telefonlarını uzun süre sıkıntı yaşamadan kullanabilme olanağı veriyor. Kullanıcılar telefonu yüzde 100 şarjla kullanmaya başladıklarında 17 saate kadar YouTube videosu izleyebiliyor, 15 saate kadar müzik dinleyebiliyor ve 5 saate kadar fotoğraf çekebiliyorlar.

Yükseltilmiş OIS (Optic Image Stabilisation – Optik Görüntü Sabitleme), EIS özelliklerine sahip 64MP OIS ultra algılamalı arka kamera ve 8MP geniş açılı kamera ile donatılmış V25 5G, sunduğu kusursuz görüntüleme deneyimi ile kullanıcıların yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri kolaylıkla yakalamalarını sağlıyor. Optik Görüntü Sabitleme özelliği, fotoğraf çekilirken oluşan titremeyi giderirken mükemmel sarsıntı önleme performansı ile bulanık çekimleri en aza indiriyor, karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmenize imkân sağlıyor. 50MP ön kameraya sahip olan V25 5G, kullanıcıların günün veya gecenin herhangi bir saatinde berrak görüntüler ve videolar çekmelerini sağlıyor. Cihazın ön kamerası ayrıca keskinliği optimize eden AI HD Algoritmasına da sahip.

2 yıl Android güncelleme ve ve 3 yıl üretici garantisi ile satışta

V25 5G Turkuaz Mavisi; teknoloji mağazaları ve vivo’nun online mağazası'nda 14,999 TL fiyat ile satışa sunuldu. V25 5G modeli için kullanıcılara 2 yıl boyunca Android güncellemelerini alma, 3 yıl boyunca da güvenlik güncelleme garantisi sunuyor.

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