Finlandiya merkezli Nokia, 5G destekli akıllı telefonlarda sahip olduğu patentlerin ihlal edildiğini kanıtlayarak satış yasağı getirmişti. Bugün itibarıyla, bu durum bir diğer BBK şirketi olan Vivo'ya da sıçradı. Nokia'nın aldırdığı yasal karar nedeniyle Vivo, artık Almanya'da akıllı telefon satışı yapamayacak. Ayrıca, Nokia'nın diğer Avrupa ülkelerinde de Vivo'ya yönelik yasak getirme çalışmaları olduğu ve Almanya'daki kararın diğer ülkelerdeki yasağın da hızla gelmesi bekleniyor.

OPPO'dan gelen açıklamada, "Davadan etkilenen ürünlerin satış ve pazarlamasının geçici olarak durdurulduğu Almanya dışındaki tüm pazarlarda normal şekilde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Nokia ile proaktif bir şekilde görüşüyoruz ve bu konuyu adil bir şekilde çözmek için özenle çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

Bu durum, Vivo'nun Almanya pazarında yaşadığı satış engeli ve Nokia'nın diğer Avrupa ülkelerinde de Vivo'ya yönelik yasak getirme girişimleriyle birlikte, BBK şirketleri ve Nokia arasındaki patent anlaşmazlıklarının yankıları olarak görülüyor.

