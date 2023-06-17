C vitamini ve kalsiyum bakımından oldukça zengin olan limonun, kabuğu da şifa veriyor. Limon kabuğunun hücre hasarını önlemektendamar sağlığını korumaya kadar birçok faydası vardır. Peki, limon kabuğunun başka ne gibi faydaları vardır? Limon kabuğunu nasıl tüketmeliyiz? Detaylar haberimizde…

Limon Kabuğunun Faydaları

-Antioksidan özelliği ile hücre duvarını sağlamlaştırır ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.

-İçerisinde bulunan naingin ve hesperidin sayesinde damar sağlığını korur.

-İçerisindeki lif sayesinde bağırsak sağlığını korur. Bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca içerisindeki pektin sayesinde kabızlığı önler.

-Diş etlerini güçlendirerek diş eti hastalığına karşı korur.

- İçerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım eder.

- Anti-mikrobiyal özelliği ile enfeksiyonlara karşı korur.

-Karaciğeri temizler, karaciğer yağlanmasını azaltır.

-Yüksek tansiyonu önler.

-Cildi canlandırır.

Limon Kabuğunu Nasıl Tüketmeliyiz?

Limon kabuğunu rendeleyerek çayınızın içine atabilir ya da rendelediğiniz limon kabuklarını yiyeceklerin üzerine serperek o şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca limon kabuğundan çay da yapabilirsiniz.

Limon Kabuğu Çayı Hazırlanışı

Bir litre içme suyunu kaynatın. 2 tane limonu yıkayın ve kabuklarını soyun. Ardından limon kabuklarını kaynayan suyun içine atın. Ocağın altını kapatmadan 20 dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra hazırlanmış olan çayı süzün ve 5-10 dakika kadar demlenmesi için bırakın. Demlenen limon kabuğu çayını cam bir şişe veya demliğe boşaltın ve ışık görmeyen bir odada bir süre bekletin. İçeceğiniz zaman isteğe bağlı olarak bal ekleyebilirsiniz.