Apple Vision Pro: Geleceğin Teknolojisi

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen WWDC 2023 lansmanında Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Kendi başına bir bilgisayar olan bu cihaz, yüksek çözünürlüğü ve hassas sensörleriyle etkileyici bir profil çiziyor. Ancak, bu ileri teknolojiyi 3.500 dolara satacak olması, eleştirilere yol açtı. Fiyat ve özellikler arasındaki denge, kullanıcının beklentilerine ve bütçesine bağlı olarak değişebilir.

Xiaomi AR Glasses: Mimiklerle Kontrol

2021’de tanıtılan Smart Glasses modelini aşan Xiaomi AR Glasses, mimiklerle sanal ortamda kontrol imkanı sunuyor. Vision Pro gibi, bu cihaz da sanal dünya ile gerçek dünya arasında geçiş yapma imkanı sunuyor. Önceki modelin yaklaşık 370 dolarlık etiketi, yeni modelin fiyatının nispeten uygun olabileceğini işaret ediyor.

Ray-Ban Facebook Stories: Sosyal Medya ile Uyum

Ray-Ban Facebook Stories, Instagram, Messenger, WhatsApp ve Facebook uygulamaları ile uyumlu çalışıyor. Full HD video kaydedebiliyor ve 4K'ya yakın kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Fiyatı 300 dolar olan bu gözlük, gizlilik konularında bazı endişelere de yol açtı.

Samsung Gear VR: Uygun Fiyatlı Giriş Seviyesi

Samsung’un Gear VR modeli, 499-699 TL aralığındaki fiyatı ve Super AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ancak, Android 12'ye geçiş yapan cihazların bu modelle uyumlu olmayacağı belirtiliyor.

HTC Vive Pro 2: Yüksek Çözünürlük ve Gelişmiş Özellikler

5K 120 Hz ekran ve 120 derecelik görüş alanı sunan HTC Vive Pro 2, piyasadaki en iyi sanal gerçeklik deneyimlerinden birini sunuyor. Çıkışında 1.500 dolardan satışa çıkan cihazın başlığı, şu anda 700 dolara satılıyor.

PlayStation VR2: Oyunseverler İçin Tasarlandı

PlayStation VR2, 4K HDR OLED ekranları ve 110 derece görüş alanı ile dikkat çekiyor. Cihaz, 599 dolardan satışa sunuldu ve şu anda farklı mağazalarda değişen fiyatlarla mevcut.

Meta Quest 2 ve 3: En İyi Fiyat-Performans Seçenekleri

Meta'nın Quest 2 modeli, kullanıcıları ve geliştiricileri tarafından büyük övgü alıyor. 399 dolardan satışa çıkan cihaz, yeni modelin gelmesiyle 299 dolara düştü. Yakında çıkacak olan Quest 3'ün fiyatı ise 499 dolar olacak. Bu fiyat etiketleri, bu modelleri, Vision Pro'nun önemli alternatifleri haline getiriyor.

Her biri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre farklı avantajlar sunan bu cihazlar, sanal gerçeklik alanında geniş bir yelpaze sunuyor. Pazarın büyük bir çoğunluğu için Meta Quest 2 ve 3, fiyat/performans bakımından oldukça etkileyici seçenekler sunuyor. Ancak, teknoloji ve özellikler açısından en ileri seviye cihaz olan Apple Vision Pro da dikkate alınmalıdır.