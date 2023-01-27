Mobilya sektörünün Avrupa’daki en büyük buluşma noktası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) aynı anda kapılarını açtı. 6 gün boyunca dünya mobilya sektörünün devlerini bir araya getirecek olan fuar, bu yıl 28 salonda 1.000'den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. Yoğun talep ile karşılaşan fuar çadırlara taşarak, bu yıl 200.000 metrekarelik alana ulaştı.
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