Türk savunma sanayisi, bünyesinde geliştirilen temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN ile sıfırdan bir hava kuvveti oluşturabilecek ürün çeşitliliğine ulaşacak. HÜRKUŞ Baş Test Pilotu Murat Özpala, AA muhabirine, HÜRKUŞ ile başlayan, HÜRJET ile devam eden, milli muharip uçak KAAN ile taçlandırmaya ant içtikleri bir uçak geliştirme serüveni olduğunu söyledi. "HÜRKUŞ bizim ilkokulumuz, ortaokulumuz, uçak yapmayı öğrendiğimiz, o anlamda çok kıymetli bir platform." diyen Özpala, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için farklı bir HÜRKUŞ boyaması yaptıklarını, bir yandan da HÜRKUŞ-2 altında yeni bir uçak ürettiklerini bildirdi. Özpala, üretilen 15 HÜRKUŞ-B uçağının yabancı müşterilere satıldığını ifade ederek, "Hava Kuvvetlerinin de bir anlamda fedakarlık göstermesiyle uçakları dış ülkelere satıp, devamında yeni nesil bir HÜRKUŞ üretimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.