Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çağrısı ile tek yürek olan Kartal halkının duyarlılığı sayesinde hazırlanan 60’ın üzerinde tırın büyük çoğunluğu; Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a ulaştı.

Depremin ilk gününden itibaren duyarlı vatandaşların getirdiği ürünler, Kartal Belediyesi Organik Pazar ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde hızlıca kolilere ayrılarak deprem bölgesine gönderildi.

Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, kıyafet, bebek bezi, kışlık mont, bot ve daha birçok yardım malzemesi, düzenlenen organizasyonla tırlara yüklendi.

Şimdiye kadar 60’ın üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan tır, deprem bölgesine gönderildi.

Tırların büyük çoğunluğu afet bölgelerinden; Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a ulaştı ve deprem bölgesindeki yetkililere teslim edildi.

Yardım tırlarının geri kalan kısmı da Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’ya ulaşmak üzere hareket halinde.

Bir Yandan Yardımlar Alınıyor Bir Yandan Sevkiyat Devam Ediyor

Öte yandan belediyenin başlattığı kampanya çerçevesinde vatandaşlar tarafından getirilen temel ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgesine sevkiyatı sürüyor.

Vatandaşların yardım toplama merkezlerine teslim ettiği insani yardım malzemeleri, her yaştan gönüllü vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından gruplandıktan sonra paketlenerek tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Bir yandan yardımların alındığı bir yandan sevkiyatın sürdüğü çalışmalar kapsamında tırlar peyderpey deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

Deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarında ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, kıyafet, bebek bezi, kışlık mont, bot ve daha birçok yardım malzemesi bulunuyor