Eskişehir'de kurulu TEI tarafından üretilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış iki TEI-TS1400 Motoru mart ayı sonu itibarıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) teslim edilecek.