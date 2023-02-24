YÖNETMEN: Michael B. Jordan
SENARYO: Keegan Coogler ve Zach Baylin
HİKAYE: Ryan Coogler, Keenan Coogler ve Zach Baylin
YAPIMCILAR: PGA (Amerika Yapımcılar Loncası) üyesi Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, PGA üyesi Michael B. Jordan, PGA üyesi Elizabeth Raposo, PGA üyesi Jonathan Glickman, Sylvester Stallone
YÖNETİCİ YAPIMCILAR: Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern, Adam Rosenberg
MÜZİK: Joseph Shirley
OYUNCULAR: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu ve Phylicia Rashad
TÜR: Dram, Spor
YÖNETMEN: Michael B. Jordan
SENARYO: Keegan Coogler ve Zach Baylin
HİKAYE: Ryan Coogler, Keenan Coogler ve Zach Baylin
YAPIMCILAR: PGA (Amerika Yapımcılar Loncası) üyesi Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, PGA üyesi Michael B. Jordan, PGA üyesi Elizabeth Raposo, PGA üyesi Jonathan Glickman, Sylvester Stallone
YÖNETİCİ YAPIMCILAR: Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern, Adam Rosenberg
MÜZİK: Joseph Shirley
OYUNCULAR: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu ve Phylicia Rashad
TÜR: Dram, Spor