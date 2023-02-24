Maltepe Belediyesi deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu

Sultangazili Kadınlar Depremzedeler için Kıyafet Dikiyor

ÇADIR KENTİN TÜM ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

OYUNCULAR: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu ve Phylicia Rashad

HİKAYE: Ryan Coogler, Keenan Coogler ve Zach Baylin

SENARYO: Keegan Coogler ve Zach Baylin

OYUNCULAR: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu ve Phylicia Rashad

HİKAYE: Ryan Coogler, Keenan Coogler ve Zach Baylin

SENARYO: Keegan Coogler ve Zach Baylin