YÖNETMEN: Michael B. Jordan

SENARYO: Keegan Coogler ve Zach Baylin

HİKAYE: Ryan Coogler, Keenan Coogler ve Zach Baylin

YAPIMCILAR: PGA (Amerika Yapımcılar Loncası) üyesi Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, PGA üyesi Michael B. Jordan, PGA üyesi Elizabeth Raposo, PGA üyesi Jonathan Glickman, Sylvester Stallone

YÖNETİCİ YAPIMCILAR: Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern, Adam Rosenberg

MÜZİK: Joseph Shirley

OYUNCULAR: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu ve Phylicia Rashad

TÜR: Dram, Spor

YÖNETMEN: Michael B. Jordan

SENARYO: Keegan Coogler ve Zach Baylin

HİKAYE: Ryan Coogler, Keenan Coogler ve Zach Baylin

YAPIMCILAR: PGA (Amerika Yapımcılar Loncası) üyesi Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, PGA üyesi Michael B. Jordan, PGA üyesi Elizabeth Raposo, PGA üyesi Jonathan Glickman, Sylvester Stallone

YÖNETİCİ YAPIMCILAR: Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern, Adam Rosenberg

MÜZİK: Joseph Shirley

OYUNCULAR: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu ve Phylicia Rashad

TÜR: Dram, Spor