DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, saha ziyaretlerini İstanbul’da sürdürüyor. Vatandaşlarla sohbet ederek Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun reklam filmine montajla eklenen PKK’lıların görüntülerini izletmesine “‘Yalan video gösteriyorsun’ diyoruz. ‘Montaj falan ama var’ diyor” diye tepki gösterdi.

Babacan, ekonomiden “Bir kilo peynir olmuş 200 lira. İster al ye ister karşı karşıya bak” sözleriyle dert yanan bir vatandaşa “Fiyatlar uçuyor gidiyor, maaşlar arkadan yakalayamıyor” dedi.

Kendisine uygulanan medya ambargosunu halka şikâyet eden Babacan, “3 gündür TRT’ye, A Haber’e ‘Cesaretiniz varsa beni çıkarın, konuşayım’ diyorum. Çıkartmıyorlar” diye konuştu.

Babacan, bir vatandaşın “Herkes milliyetçi oldu. Gerçek milliyetçileri, sizleri bekliyoruz” sözlerini “Milliyetçilik bu ülkeyi çok sevmektir. Bu ülke için çalışmaktır. Bu kadar. Onun dışında her şey köpük” diye yanıtladı.

Sığınmacılara keyfi şekilde vatandaşlık verilmesini eleştiren Babacan, “Bunlar önüne gelene vatandaşlık veriyor. O vatandaşlık geri dönüşü engelliyor. ‘Biraz daha beklersem belki sıra gelir’ diyorlar” dedi.

Halka sandığa katılım çağrısı da yapan Babacan, “Sandığa gitmeyen arkadaşlarınızı kolundan tutup götürün. Bu sefer seçim kolay: Tek pusula, iki seçenek. Kara kış mı, bahar mı? Baharın altına evet mührünü vuruyoruz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ