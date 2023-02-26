Afet bölgesinden tahliyeler için deprem öncesinde planlamalar yapılmış mıydı? Yapıldıysa neden gerçekleştirilemedi? Neden sadece imkanı olanlar bölgeden tahliye olabildi? Deprem sonrasındaki iç göç için, göç alan şehirlerimizde bir planlama ve yönlendirme var mı?