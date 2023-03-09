12 Mart’a dek açık olacak fuarda; resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital sanat, enstalasyon, kavramsal sanat eserleri sergilenecek. Ayrıca, galerilerin yanı sıra sanatsal ürün üreten firmalar, sanat eğitimi veren kuruluşlar, müzeler, sanat ile ilgili dernek ve vakıflar da fuarda yer alacak. Fuar, saat 10.00-20.00 arası, 12 Mart’ta ise 10.00-19.00 arası tüm sanatseverlere açık olacak. Fuarda bu yıl, 150’ye yakın ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, üniversiteler, projeler ve koleksiyonerlerin yer alacağı atölye, çalıştay, söyleşi ve konferanslar olacak. Fuarın ilk söyleşisi yarın saat 12.00’de “Cumhuriyetin 100. Yılına Yaklaşırken Ülkemizde Sanat Hayatı” konulu söyleşi olacak. Ayrıca; piyano, gitar, saksafon ve flüt dinletileri gün boyu devam edecek. Etkinliklerin bilgilerine fuarın internet sitesinden ulaşılabilecek.

KATILIM ÜCRETİ

Fuara, yetişkinler 100 TL, öğrenciler ise 50 TL’ye giriş yapabilecek. 4 günlük kombine bilet bedeli yetişkinler için 200 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için ise 100 TL olarak belirlendi. Biletler, ATO Congresium’un girişindeki gişelerden ve ArtAnkara’nın internet sitesinden de temin edilebilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ