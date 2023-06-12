Dijital pazarlama stratejileri arasında önemli bir büyüme trendi olarak görülen video pazarlaması, en dikkat çekici unsurlar arasında yerini alıyor. Video içeriklerinin sosyal medya uygulamalarında büyük ilgi gördüğünün altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, video reklamları görsel reklamlara kıyasla yüzde 36 daha iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Dijital pazarlama stratejileriyle markalar, hedef kitlelerine ulaşmak için yaratıcı ve etkileyici yöntemler arıyor. Son zamanlarda daha popüler hale gelen video pazarlaması sayesinde markalar, ürün- hizmetlerini tanıtmak, müşteri tabanını genişletme ve bilinirliğini artırma hedefiyle video pazarlamasına başvuruyor.

Video pazarlamasının diğer yöntemlere göre daha kalıcı bir etki bıraktığının altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Video pazarlaması görsel ve işitsel unsurları birleştirerek duygusal bir etki yaratır ve izleyicinin dikkatini çeker. Kullanıcılar metin ve görseller yerine hareketli görüntüler ile daha fazla etkileşimde bulunurlar. Bu yüzden potansiyel müşteri yaratma ve geniş kitlelere ulaşmak için en sık kullanılan yöntemlerdendir. Video reklamları ile görsel reklamları karşılaştırdığımızda, video reklamlarının yüzde 36 oranında daha iyi etkileşim aldığını gözlemliyoruz” dedi.

Markaların hikâyelerini anlatmaları ve potansiyel müşterilerle duygusal bağ kurmaları için önemli bir araç olduğunu söyleyen Kaplan, video pazarlamasında dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı. Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: “İyi bir senaryo, profesyonel görüntü kalitesi ve ilgi çekici görseller ile izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakılabilir. Sosyal medya uygulamaları ve video paylaşım siteleri aracılığıyla video içerikleri milyonlarca kişiye ulaşabilir. Video pazarlamasında SEO iyileştirmeleri önemli bir faktördür. Doğru bir şekilde optimize edildiğinde, videolar markaların arama motorlarında üst sıralarda yer almasını sağlar ve organik trafik elde etmelerine yardımcı olur. Dikkat edilen tüm bu unsurlarla iyi tasarlanmış bir video, potansiyel müşterilerin satın alma kararlarını etkiler ve satışları artırır. Ürün – hizmet hakkında daha fazla bilgi sağlama, data toplama, marka bilinirliği artırma amacıyla tercih edilen video pazarlamasında 30 saniyeden fazla olan videolarda atlanabilir, 30 saniyeden az olan videolarda da atlanmayan reklamlar planlanabilir. Aynı zamanda RTB House ve programatik reklamlarla video satın almalarınızı ve potansiyel müşterilerinize artırabilirsiniz.”