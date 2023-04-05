Angel Gold’un kendine özgü sıcaklığı ve göz alıcı şişesinin parlaklığıyla, bir kadının benzersiz ışıltısını yansıtıyor. Teninize ilk değdiği andan itibaren zarif bir ferahlık veren Angel Gold, hoş ve büyüleyici kokusunu turunçgil esintili bergamottan alıyor. Taze gardenya narin bir yumuşaklık eklerken, miskin sağladığı hafif bir sıcaklık ile kokuyu dengeleyerek tüm bedeninizi saracak.

Geçmişin, bugünün ve geleceğin harika kadınlarını kutlayan Victoria’s Secret, Angel Gold’u marka ikonu Adriana Lima’nın dönüşü ile taçlandırıyor. Kampanyada Angel Gold'un kendine özgü sıcaklığını ve parlak ışıltısını temsil eden Adriana Lima, Victoria’s Secret ile bir arada olması hakkında ‘’Victoria's Secret ile tekrar çalışacağım için çok heyecanlıyım, marka benim için her zaman bir aile gibi oldu. Bu ikonik kokunun yüzü olmak çok özel çünkü bir kadının ışıltısını güzel bir şekilde tamamlayarak Victoria's Secret'ın ilham verici tüm kadınları kutlama misyonunu simgeliyor. “diyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi