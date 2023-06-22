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Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Ebubekir Gizligider kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Ebubekir Gizligider biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Ebubekir Gizligider 1979 yılında Nevşehir'de doğdu. 44 yaşındaki Bakan Yardımcısı Gizligider, İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ebubekir Gizligider kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider 44 yaşındadır. Tiryaki 1979 yılında Nevşehir'de doğdu.

Ebubekir Gizligider nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider Nevşehir'de doğdu.

Ebubekir Gizligider ne mezunu?

Ebubekir Gizligider, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Ebubekir Gizligider biyografisi ve çalıştığı yerler

AK Parti Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Nevşehir Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı.

24. ve 26. Dönem Nevşehir Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği görevi esnasında Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, NATOPA Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü yapmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyken 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

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