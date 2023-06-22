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Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Veysel Tiryaki kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Veysel Tiryaki biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Veysel Tiryaki kaç yaşında nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Veysel Tiryaki 1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu. 58 yaşındaki Bakan Yardımcısı Tiryaki, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Veysel Tiryaki kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki 58 yaşındadır. Tiryaki 1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu

Veysel Tiryaki nereli?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki Bolu Dörtdivan'da doğdu.

Veysel Tiryaki ne mezunu?

Veysel Tiryaki, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.

Veysel Tiryaki biyografisi ve çalıştığı yerler

Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı. 29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı. 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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