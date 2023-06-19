Yaz aylarının gelmesiyle birlikte televizyon ekranları yeni dizi projeleriyle renklendi. ATV'nin en merakla beklenen yapımlarından biri olan Vermem Seni İllere, Ordu'da çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümüyle dizinin heyecanına ortak olacaklar. Dizi, etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi toplamayı hedefliyor.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU



Mehmet, aşık olmadığı biriyle evlenme kararı almış olsa da son anda kaçış yolunu seçer ve nikah masasını terk eder. Zeliş ise tüm köyün geleceğini korumak için büyük bir sorumluluk üstlenir ve tünelin sonundaki umuda doğru yol alır. Ancak kader, beklenmedik bir şekilde devreye girer ve Mehmet ile Zeliş'in hayatları birbirine sıra dışı bir şekilde karışır. İşte tam bu sırada, ikisi için de büyük bir dönüm noktası olur.

Mehmet ve Zeliş arasındaki çekişme dolu hikaye, sınırları zorlayan bir başlangıçla başlar. Mehmet, kaçtığı evlilikten kurtulmuş gibi görünse de Zeliş'in inatçılığına esir düşer. Zeliş, intikam ateşiyle yanarken köye verdiği zararı Mehmet'ten geri almak için her yolu dener.

Mehmet'in tek umudu, geçmişine geri dönmektir. Ancak Zeliş, ona hiçbir fırsat vermez ve onu hayatın dar koridorlarına sıkıştırır. Mehmet, her adımda kaçma girişiminde bulunurken Zeliş'ten kurtulmanın sırlarını keşfetmeye çalışır.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI

Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar gibi tanınmış isimlerle güçlendirilmiş. Ayrıca Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran da dizinin önemli karakterlerini canlandıran isimler arasında yer alıyor.