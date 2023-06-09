Vermem Seni Ellere konusu ne diye çok merak ediliyor. Dizide düğünden kaçan damat Mehmet ve Zeliş'in hikayesi ilk bölümde içinizi ısıtacak. Mehmet ve Zeliş'in tanışması nasıl olacak diye de çok merak ediliyor. Acaba Vermem Seni Ellere gerçek bir hikaye mi? Atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ne? Peki Vermem Seni Ellere hangi kitaptan uyarlandı? Vermem Seni Ellere uyarlama mı? Eğlenceli hikayesi ile Vermem Seni Ellere konusuna kısaca göz atalım:

Vermem Seni Ellere Konusu ve Hikayesi

Dizide başrol oyuncumuz Emre Bey (Mehmet), bir düğünde damat adayı olarak karşımıza çıkıyor. Ta ki düğünden jetski ile kadar. Düğünü uzaktan seyreden Zeliş'in yolu bir paragliding kazası sonucu Mehmet ile kesişince yeni bir hikaye yazılmaya başlanıyor. Kısaca dizinin konusuna ve hikayesine göz atalım:

Vermem Seni Ellere konusu ne?

Dizinin özetinde Zeliş ve Mehmet'in karakterleri kısaca şöyle özetleniyor. Zeliş dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı... Mehmet ise her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu olarak karşımıza çıkacaklar. Dizinin ilk ön izlemesine baktığımızda Mehmet bir düğünde karşımıza çıkıyor. Damatlık kıyafeti ile yakışıklı oyuncu Emre Bey, Mehmet rolünü oynuyor.

Damat Mehmet müstakbel eşiyle bir şeyler konuştuktan sonra kaçmaya başlıyor. Düğündeki bütün misafirler de onu kovalarken Mehmet denizde kendisini bekleyen bir jetski ile gözden kayboluyor. Buse Meral yani Zeliş'i kamyonet sürerken görüyoruz. Yanında Şakir (Fatih Al) ve Peri (Filiz Ahmet) var. Yukarıdan paraşütü ile gelen Mehmet kamyonete çarpıp yere düşüyor. Ona bakmaya giden Zeliş ile Mehmet'in ilk bakışmaları, yeni bir aşk hikayesini bize fısıldıyor.

Vermem Seni Ellere gerçek bir hikaye mi?

Filipinler dizisinden uyarlanan Vermem Seni Ellere dizisinin gerçek bir hikaye olup olmadığına dair detaylı bir bilgi bulunmuyor. Dizinin adı Forevermore (Forever More). IMDb puanı 8.5 olan dizi çok sevilen bir yapım.

Vermem Seni Ellere hangi diziden uyarlandı?

Diziyi ülkemize uyarlayanlar Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı. Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan tarafından yazılan senaryo, Forever More dizisinden uyarlandı. Bu dizinin uyarlama olduğunu biliyoruz.

Vermem Seni Ellere uyarlama mı?

Atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan kaleme aldılar. Filipinler dizisi Forever More dizisinden uyarlandı.

Forever More Dizi Konusu: Forevermore Konusu ne?

Asi bir otel patronunun oğlu olan Xander ve Agnes'in hikayesi. Asi ve sorumsuz bir otel patronunun tek oğlu olan sarhoş Xander paraşütünü bir çilek kamyonuna çarptığında, Agnes'in ailesi çilek çiftliğinde çalışarak ona zararı ödetir. Evet, dizimiz aynen Forevermore dizisi gibi paraşütün kamyonete çarpması ile başlıyor. Forevermore, şüphesiz şimdiye kadar izlediğimiz en ilginç dizilerden biri. Drama ile iyi harmanlanmış romantik komedi olarak tarif edebiliriz.

Forevermore dizisi nasıl bitiyor? Forever More final

Xander elindeki yüzüğü Agnes'e gösterdi ve ardından "benimle evlenir misin'' dedi. Agnes mutlu bir şekilde evet diyor! Bu, Forevermore'un mutlu biten hikayesini bakalım Vermem Seni Ellere dizisinde de görebilecek miyiz?

Forevermore ne demek? Forevermore kelime anlamı

İngilizce'den çevirdiğimizde Sonsuza Dek (sonsuz bir süre için) anlamına geliyor.

Vermem Seni Ellere Oyuncuları

Dizinin başrollerinde Emre Bey, Buse Meral, Goncagül Sunar, Bülent Alkış, Filiz Ahmet ve Fatih Al karşımıza çıkıyorlar.

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Kaynak: HABER MERKEZİ